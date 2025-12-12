غياب عشر سنوات ثم رحيل مفاجئ… الوسط الفني يفقد هذا المطرب! (صورة)

شهد الوسط الغنائي المصري صدمة جديدة، بعد أيام قليلة على وفاة المطرب الشعبي ، إذ أعلن الفنان رحيل المطرب الشعبي ، إثر معاناة طويلة مع المرض أبعدته عن الساحة الفنية لأكثر من عشر سنوات.



ونعى الراحل عبر حسابه على " "، ناشرًا صورته ومعبّرًا عن حزنه العميق، قائلاً: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل ما أصابك من مرض في ميزان حسناتك... كنت بكلمك من أسبوع أطمن عليك. أسأل الله أن يتغمّدك برحمته الواسعة ويرزق أهلك الصبر والسلوان." ودعا متابعيه إلى الترحم عليه.



وبرز أحمد صلاح مطربًا شعبيًا في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، وقدم عددًا من الأغاني التي لاقت انتشارًا في الأوساط الشعبية، أبرزها: "سلامتك يا دماغي"، "المانغا"، "عدّى عمري"، فيما كانت أغنية "كله عليّا" آخر أعماله قبل اختفائه عن المشهد الفني منذ عام 2015، وسط غموض أحاط بحياته خلال السنوات الأخيرة. (سيدتي)

