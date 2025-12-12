تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
غياب عشر سنوات ثم رحيل مفاجئ… الوسط الفني يفقد هذا المطرب! (صورة)
Lebanon 24
12-12-2025
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد الوسط الغنائي المصري صدمة جديدة، بعد أيام قليلة على وفاة المطرب الشعبي
إسماعيل الليثي
، إذ أعلن الفنان
حلمي عبد الباقي
رحيل المطرب الشعبي
أحمد صلاح
، إثر معاناة طويلة مع المرض أبعدته عن الساحة الفنية لأكثر من عشر سنوات.
ونعى
عبد الباقي
الراحل عبر حسابه على "
فيسبوك
"، ناشرًا صورته ومعبّرًا عن حزنه العميق، قائلاً: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل ما أصابك من مرض في ميزان حسناتك... كنت بكلمك من أسبوع أطمن عليك. أسأل الله أن يتغمّدك برحمته الواسعة ويرزق أهلك الصبر والسلوان." ودعا متابعيه إلى الترحم عليه.
وبرز أحمد صلاح مطربًا شعبيًا في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، وقدم عددًا من الأغاني التي لاقت انتشارًا في الأوساط الشعبية، أبرزها: "سلامتك يا دماغي"، "المانغا"، "عدّى عمري"، فيما كانت أغنية "كله عليّا" آخر أعماله قبل اختفائه عن المشهد الفني منذ عام 2015، وسط غموض أحاط بحياته خلال السنوات الأخيرة. (سيدتي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد شهور قليلة من الرومنسية… انفصال مفاجئ يهزّ الوسط الفني
Lebanon 24
بعد شهور قليلة من الرومنسية… انفصال مفاجئ يهزّ الوسط الفني
12/12/2025 19:23:56
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
12/12/2025 19:23:56
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم
Lebanon 24
حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم
12/12/2025 19:23:56
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مفاجئ لمصورين شابين أثناء عملهما في بورسعيد! (صورة)
Lebanon 24
رحيل مفاجئ لمصورين شابين أثناء عملهما في بورسعيد! (صورة)
12/12/2025 19:23:56
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حلمي عبد الباقي
إسماعيل الليثي
عبد الباقي
عبد البا
إسماعيل
يغفر لك
فيسبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً
Lebanon 24
بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً
10:15 | 2025-12-12
12/12/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية
Lebanon 24
تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية
09:30 | 2025-12-12
12/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها خانها مع إمرأة أخرى... ممثلة سوريّة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها: يقبرني حبها
Lebanon 24
زوجها خانها مع إمرأة أخرى... ممثلة سوريّة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها: يقبرني حبها
08:45 | 2025-12-12
12/12/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان تعرّض لمضايقات... فتاة كانت تُلاحقه قرب منزله!
Lebanon 24
فنان تعرّض لمضايقات... فتاة كانت تُلاحقه قرب منزله!
08:09 | 2025-12-12
12/12/2025 08:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في برنامج "قسمة ونصيب"... ريتا حرب انهارت بالبكاء ما الذي حصل معها؟ (فيديو)
Lebanon 24
في برنامج "قسمة ونصيب"... ريتا حرب انهارت بالبكاء ما الذي حصل معها؟ (فيديو)
06:55 | 2025-12-12
12/12/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
14:30 | 2025-12-11
11/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:15 | 2025-12-12
بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً
09:30 | 2025-12-12
تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية
08:45 | 2025-12-12
زوجها خانها مع إمرأة أخرى... ممثلة سوريّة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها: يقبرني حبها
08:09 | 2025-12-12
فنان تعرّض لمضايقات... فتاة كانت تُلاحقه قرب منزله!
06:55 | 2025-12-12
في برنامج "قسمة ونصيب"... ريتا حرب انهارت بالبكاء ما الذي حصل معها؟ (فيديو)
06:10 | 2025-12-12
عناق وقبلات... ممثل لبنانيّ يُفاجىء زوجته في المطار شاهدوا الفيديو
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24