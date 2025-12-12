تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تعرّضت لحادث خطير وسيارتها تضرّرت بشدّة.. جورج خباز يكشف ما حدث لشقيقته لورا
Lebanon 24
12-12-2025
|
05:04
بعد تعرّض الممثلة
لورا خباز
لحادث سير مروّع، كشف شقيقها الممثل
جورج
خباز أنّ "الحادث كان شديد الخطورة، إلا أنّ لورا خرجت منه بإصابات طفيفة فقط".
وأضاف خباز: "الحمد لله، هي سليمة ولم تتعرّض لأي مكروه. الحادث كان مروعًا لكن
العناية الإلهية
أنقذتها".
وأشار إلى أنّ "الأضرار الكبيرة التي لحقت بسيارتها توحي بشدة الاصطدام، ومع ذلك لم تُصَب لورا بأي إصابات جسدية خطيرة". (ارم نيوز)
