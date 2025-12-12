تعرّضت لحادث خطير وسيارتها تضرّرت بشدّة.. جورج خباز يكشف ما حدث لشقيقته لورا

بعد تعرّض الممثلة لحادث سير مروّع، كشف شقيقها الممثل خباز أنّ "الحادث كان شديد الخطورة، إلا أنّ لورا خرجت منه بإصابات طفيفة فقط".



وأضاف خباز: "الحمد لله، هي سليمة ولم تتعرّض لأي مكروه. الحادث كان مروعًا لكن أنقذتها".

وأشار إلى أنّ "الأضرار الكبيرة التي لحقت بسيارتها توحي بشدة الاصطدام، ومع ذلك لم تُصَب لورا بأي إصابات جسدية خطيرة". (ارم نيوز)