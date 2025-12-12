فنان تعرّض لمضايقات... فتاة كانت تُلاحقه قرب منزله!

بعد إتّهامه فتاة بملاحقته والتعرّض له، في مُحيط منزله وخلال وجوده في النادي الرياضيّ، تقدم محامي الفنان ببلاغ يوثّق ما تعرّض له الأخير من مضايقات متكررة، ما دفع الجهات المختصة إلى استدعاء الفتاة والتحقيق معها.



وبعد جولات من التحقيق، انتهت القضية بمحضر صلح وتراضٍ، عقب توقيعة الفتاة لتعهد رسمياّ بعدم التعرض أو مضايقة الفنان مستقبلاً. (الامارات 24)

