بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً

تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تتحدث عن دخول الممثلة البالغة من العمر 32 عاماً، في علاقة عاطفية جديدة مع المخرج والمنتج أونور غوفناتام، مالك شركة "OGM Pictures"، وذلك بعد أشهر من انفصالها عن رجل الأعمال ، الذي استمرت علاقتها به قرابة ثلاث سنوات.





وبحسب مجلة "Sok Magazin"، فإن أرتشيل تقيم منذ نحو شهر في منزل غوفناتام البالغ من العمر 40 عامًا في العاصمة ، حيث شوهدا معًا أثناء تجولهما في أحد شوارع المدينة.

