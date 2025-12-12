تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
شاكيرا تتحول إلى ذئبة معدنية على مسرح بوينس آيرس
قدمت النجمة الكولومبية
شاكيرا
عرضاً أسطورياً على مسرح استاد فيليز سارسفيلد في
بوينس آيرس
، مرتدية فستاناً مبتكراً من تصميم غاوراف غوبتا يتضمن صدرية معدنية مستوحاة من ذئبة تحمي الأم وأطفالها، مع رمزية بحرية تربط بين الأم والطفل.
الفستان المصنوع جزئياً من المعدن تميز بصدريته الدرعية باللون الأزرق الكهربائي البارد، والجزء السفلي المصنوع على شكل موجات بحرية أضفى حركة سلسة وجاذبية لكل خطوة تخطوها شاكيرا على المسرح.
وحافظت شاكيرا على شعرها
الطويل
الذهبي، فيما جاء مكياجها ناعماً ولامعاً مع وجنتين ورديتين وشفاه لامعة، لتكمل إطلالة تجمع بين القوة والأنوثة. وقدمت شاكيرا خلال الحفل أغنية “أكرُستيكو” بمشاركة ابنَيها
ميلان
وساشا الذين ارتديا بدلات زرقاء متناسقة، في مشهد أدهش الحضور.
