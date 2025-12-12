تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

شاكيرا تتحول إلى ذئبة معدنية على مسرح بوينس آيرس

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:45
Doc-P-1454395-639011775667910444.jpg
Doc-P-1454395-639011775667910444.jpg photos 0
قدمت النجمة الكولومبية شاكيرا عرضاً أسطورياً على مسرح استاد فيليز سارسفيلد في بوينس آيرس، مرتدية فستاناً مبتكراً من تصميم غاوراف غوبتا يتضمن صدرية معدنية مستوحاة من ذئبة تحمي الأم وأطفالها، مع رمزية بحرية تربط بين الأم والطفل.

الفستان المصنوع جزئياً من المعدن تميز بصدريته الدرعية باللون الأزرق الكهربائي البارد، والجزء السفلي المصنوع على شكل موجات بحرية أضفى حركة سلسة وجاذبية لكل خطوة تخطوها شاكيرا على المسرح.

وحافظت شاكيرا على شعرها الطويل الذهبي، فيما جاء مكياجها ناعماً ولامعاً مع وجنتين ورديتين وشفاه لامعة، لتكمل إطلالة تجمع بين القوة والأنوثة. وقدمت شاكيرا خلال الحفل أغنية “أكرُستيكو” بمشاركة ابنَيها ميلان وساشا الذين ارتديا بدلات زرقاء متناسقة، في مشهد أدهش الحضور.

بوينس آيرس

الطويل

جاذبية

كولومب

ميلان

الذهب

الطف

