شاكيرا تتحول إلى ذئبة معدنية على مسرح بوينس آيرس

قدمت النجمة الكولومبية عرضاً أسطورياً على مسرح استاد فيليز سارسفيلد في ، مرتدية فستاناً مبتكراً من تصميم غاوراف غوبتا يتضمن صدرية معدنية مستوحاة من ذئبة تحمي الأم وأطفالها، مع رمزية بحرية تربط بين الأم والطفل.



الفستان المصنوع جزئياً من المعدن تميز بصدريته الدرعية باللون الأزرق الكهربائي البارد، والجزء السفلي المصنوع على شكل موجات بحرية أضفى حركة سلسة وجاذبية لكل خطوة تخطوها شاكيرا على المسرح.



وحافظت شاكيرا على شعرها الذهبي، فيما جاء مكياجها ناعماً ولامعاً مع وجنتين ورديتين وشفاه لامعة، لتكمل إطلالة تجمع بين القوة والأنوثة. وقدمت شاكيرا خلال الحفل أغنية “أكرُستيكو” بمشاركة ابنَيها وساشا الذين ارتديا بدلات زرقاء متناسقة، في مشهد أدهش الحضور.





