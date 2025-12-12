تايلور سويفت تكشف أسرار تهديد إرهابي لحفلاتها في فيينا

قالت في فيلمها الوثائقي “نهاية عصر”:"لم أتوقع يوماً أن نتعرض لمخطط إرهابي. لقد نجونا من مجزرة."



الحلقة الأولى من سلسلة الوثائقيات تعرض ما حدث خلال جولتها الأوروبية Eras Tour في 2024، عندما اضطرت سويفت لإلغاء ثلاث ليالٍ في فيينا بعد إحباط مخطط إرهابي استهدف حفلاتها.

وأوضحت سويفت كيف تتعامل مع مثل هذه الأحداث الصادمة وتستمر في تقديم عروضها لملايين المعجبين، قائلة: “تقوم بحجب الأمر عن نفسك، تماماً مثل الطيار الذي يطمئن الجميع بأن الأمور بخير حتى لو لم تكن كذلك.”



وبعد أقل من أسبوع من الأزمة، عادت سويفت لتقديم خمسة عروض ناجحة في استاد ويمبلي في ، حيث أظهرت قوة وصموداً كبيرين رغم تأثير الحادث النفسي عليها. كما استضافت صديقها وزميلها الدائم إد شيران لأداء أغنية مفاجئة أمام الجمهور.



وعلّقت سويفت لاحقاً على سبب صمتها فور وقوع الأزمة: “لن أتحدث عن شيء بشكل علني إذا شعرت أن ذلك قد يحرض من يريدون الإضرار بجمهوري. أولويتي كانت إنهاء جولتنا الأوروبية بأمان.”



تُظهر السلسلة أيضاً لقاءها مع عائلات تأثرت بحوادث طعن في استوديو رقص للأطفال، وما صاحب ذلك من مشاعر عاطفية مؤثرة خلف الكواليس، حيث قالت والدتها: “لقد ساعدتِهم حقاً، أعلم ذلك.”