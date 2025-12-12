تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
تايلور سويفت تكشف أسرار تهديد إرهابي لحفلاتها في فيينا
Lebanon 24
12-12-2025
|
16:06
قالت
المغنية
تايلور
سويفت
في فيلمها الوثائقي “نهاية عصر”:"لم أتوقع يوماً أن نتعرض لمخطط إرهابي. لقد نجونا من مجزرة."
الحلقة الأولى من سلسلة الوثائقيات تعرض ما حدث خلال جولتها الأوروبية Eras Tour في
أغسطس
2024، عندما اضطرت سويفت لإلغاء ثلاث ليالٍ في فيينا بعد إحباط مخطط إرهابي استهدف حفلاتها.
وأوضحت سويفت كيف تتعامل مع مثل هذه الأحداث الصادمة وتستمر في تقديم عروضها لملايين المعجبين، قائلة: “تقوم بحجب الأمر عن نفسك، تماماً مثل الطيار الذي يطمئن الجميع بأن الأمور بخير حتى لو لم تكن كذلك.”
وبعد أقل من أسبوع من الأزمة، عادت سويفت لتقديم خمسة عروض ناجحة في استاد ويمبلي في
لندن
، حيث أظهرت قوة وصموداً كبيرين رغم تأثير الحادث النفسي عليها. كما استضافت صديقها وزميلها الدائم إد شيران لأداء أغنية مفاجئة أمام الجمهور.
وعلّقت سويفت لاحقاً على سبب صمتها فور وقوع الأزمة: “لن أتحدث عن شيء بشكل علني إذا شعرت أن ذلك قد يحرض من يريدون الإضرار بجمهوري. أولويتي كانت إنهاء جولتنا الأوروبية بأمان.”
تُظهر السلسلة أيضاً لقاءها مع عائلات تأثرت بحوادث طعن في استوديو رقص للأطفال، وما صاحب ذلك من مشاعر عاطفية مؤثرة خلف الكواليس، حيث قالت والدتها: “لقد ساعدتِهم حقاً، أعلم ذلك.”
