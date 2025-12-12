ما هو سبب اعتذار الشامي عن حفلاته في أستراليا؟

أعلن الفنان السوري اعتذاره لجمهوره في عن إلغاء ٣ حفلات كانت مقررة هناك، مؤكداً أن السبب يعود لعدم حصوله على تأشيرة دخول بسبب جنسيته .

وكتب عبر منصة "اكس":

بعتذر استراليا على تخييب املكن



سولد اوت ٣ حفلات ، وكان عبالي انبسط معكن

بس الامر بسيط وسخيف لدرجة ، اني سوري ، وماطلعتلي فيزا لعندكن



معوضة بغير مرة!

