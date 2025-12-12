ماذا كشفت لورا خباز عن حالتها بعد حادث السير؟

بعد تعرضها لحادث سير مروع، قالت الفنانة : "إنها موجودة حاليًا في منزلها بعد إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة في المستشفى"، موضحة أن حجم إصابتها طفيف للغاية

وأشارت في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أنها تلتزم الراحة حاليًا في منزلها مع أسرتها في وضعية صحية جيدة.

وأكدت لورا أنها بخير وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق حول حالتها الصحية، لكنها أكدت أيضًا أن تأثيرات الصدمة النفسية عليها من جراء وقوع الحادث لا تزال ترهقها للغاية حتى الآن، لافتة إلى أنها بحاجة فقط إلى الراحة لبضعة أيام، للتعافي من آثار الصدمة.