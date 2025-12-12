تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عمرو دياب يتألق على مسرح الكويت بحفل أسطوري
12-12-2025
23:00
أشعل النجم الكبير
عمرو دياب
مسرح الأرينا في
الكويت
بحفل هو الأضخم ضمن فعاليات موسم الكويت 2025.
وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري غير مسبوق امتلأت به قاعة الحفل حتى آخر مقعد، في أجواء احتفالية خلّفت انطباعًا مذهلًا منذ اللحظة الأولى.
صعد الهضبة إلى المسرح وسط صيحات الجمهور، مقدمًا واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، بمستوى بصري وصوتي غير مسبوق على
أنغام
أغنيته "يا أنا يا لأ".
وقدّم
دياب
باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت المسرح، من بينها: «خطفوني»، «شايف قمر»، "
بابا
"، «إنت الحظ»، «وياه»، «شكراً من هنا لبُكره».
وتابع الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغام أغاني: "قمرين"، «تملي معاك»، «ليلي نهاري»، "وغلاوتك"، «يتعلموا»، «راجعين»، «شوقنا»، «ميال»، و «أحبك أكرهك».
تفاعل الجمهور مع كل أغنية بشكل لافت، حيث تحولت الساحة إلى موجة ضخمة من الغناء الجماعي والرقص، في واحدة من أنقى لحظات التواصل بين الهضبة ومحبيه.
ووصف الحفل بأنه «أسطوري» و«الأضخم في موسم الكويت»، مؤكدًا مرة أخرى على شعبية عمرو دياب الكبيرة في
الخليج
.
