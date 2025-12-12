عمرو دياب يتألق على مسرح الكويت بحفل أسطوري

أشعل النجم الكبير مسرح الأرينا في بحفل هو الأضخم ضمن فعاليات موسم الكويت 2025.



وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري غير مسبوق امتلأت به قاعة الحفل حتى آخر مقعد، في أجواء احتفالية خلّفت انطباعًا مذهلًا منذ اللحظة الأولى.



صعد الهضبة إلى المسرح وسط صيحات الجمهور، مقدمًا واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، بمستوى بصري وصوتي غير مسبوق على أغنيته "يا أنا يا لأ".



وقدّم باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت المسرح، من بينها: «خطفوني»، «شايف قمر»، " "، «إنت الحظ»، «وياه»، «شكراً من هنا لبُكره».



وتابع الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغام أغاني: "قمرين"، «تملي معاك»، «ليلي نهاري»، "وغلاوتك"، «يتعلموا»، «راجعين»، «شوقنا»، «ميال»، و «أحبك أكرهك».



تفاعل الجمهور مع كل أغنية بشكل لافت، حيث تحولت الساحة إلى موجة ضخمة من الغناء الجماعي والرقص، في واحدة من أنقى لحظات التواصل بين الهضبة ومحبيه.



ووصف الحفل بأنه «أسطوري» و«الأضخم في موسم الكويت»، مؤكدًا مرة أخرى على شعبية عمرو دياب الكبيرة في .

