تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عمرو دياب يتألق على مسرح الكويت بحفل أسطوري

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1454444-639011879141961335.jpg
Doc-P-1454444-639011879141961335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشعل النجم الكبير عمرو دياب مسرح الأرينا في الكويت بحفل هو الأضخم ضمن فعاليات موسم الكويت 2025.

وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري غير مسبوق امتلأت به قاعة الحفل حتى آخر مقعد، في أجواء احتفالية خلّفت انطباعًا مذهلًا منذ اللحظة الأولى.

صعد الهضبة إلى المسرح وسط صيحات الجمهور، مقدمًا واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، بمستوى بصري وصوتي غير مسبوق على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ".

وقدّم دياب باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت المسرح، من بينها: «خطفوني»، «شايف قمر»، "بابا"، «إنت الحظ»، «وياه»، «شكراً من هنا لبُكره».

وتابع الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغام أغاني: "قمرين"، «تملي معاك»، «ليلي نهاري»، "وغلاوتك"، «يتعلموا»، «راجعين»، «شوقنا»، «ميال»، و «أحبك أكرهك».

تفاعل الجمهور مع كل أغنية بشكل لافت، حيث تحولت الساحة إلى موجة ضخمة من الغناء الجماعي والرقص، في واحدة من أنقى لحظات التواصل بين الهضبة ومحبيه.

ووصف الحفل بأنه «أسطوري» و«الأضخم في موسم الكويت»، مؤكدًا مرة أخرى على شعبية عمرو دياب الكبيرة في الخليج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ابنتا عمرو دياب تستمتعان بوقتهما مع الأصدقاء (صور)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مسرح الكويت

ليلي نهاري

تملي معاك

الخليج

أنغام

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:37 | 2025-12-13
Lebanon24
23:51 | 2025-12-12
Lebanon24
17:08 | 2025-12-12
Lebanon24
16:11 | 2025-12-12
Lebanon24
16:06 | 2025-12-12
Lebanon24
15:45 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24