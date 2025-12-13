وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة.. وهكذا نعاه زملاؤه (صورة)

توفي المطرب الشعبي المصري صلاح، وفق ما أعلنه عبدالباقي وكيل في مصر عبر حسابه على .

وأوضح أن الراحل كان يعاني من وعكة صحية شديدة قبل أيام من وفاته، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.



وأثار الخبر حالة حزن واسعة بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير على ، بينما نعى العديد من الفنانين الراحل، من بينهم الذي وصفه بأنه "أخ وصديق"، ودعا له بالرحمة والمغفرة.