فنان مصري شهير يرقص الدبكة في أحد الأعراس (صور)

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:53
حضر الفنان المصري أحمد السقا حفل زفاف ابنة زميله الفنان محمد هنيدي الذي أقيم أمس الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

وأطل السقا أثناء الحفل وهو يرقص على أنغام الدبكة اللبنانية مع الفرقة الموسيقية التي أحيت إحدى فقرات الاحتفال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلام، حيث لم يتمالك هنيدي دموعه من شدة سعادته عند تسليم ابنته للعريس، وسط لحظات مؤثرة خطفت أنظار الحضور.




