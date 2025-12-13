عن 60 عاماً... وفاة ممثل أميركيّ شهير داخل منزله

عُثِرَ على الممثل الأميركي بيتر ، الذي اشتهر في فيلم "the mask" الشهير، متوفياً داخل شقته في منطقة لوار إيست في ، عن 60 عاماً.



ووصلت الشرطة إلى شقة غرين، حيث وجدته فاقداً للوعي.



وأعلن الأطباء عن وفاته في مكان الحادث مباشرة، ونفت الشرطة وجود أيّ إشتباه بجريمة. (ارم نيوز)

