فنون ومشاهير
عن 60 عاماً... وفاة ممثل أميركيّ شهير داخل منزله
Lebanon 24
13-12-2025
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثِرَ على الممثل الأميركي بيتر
غرين
، الذي اشتهر في فيلم "the mask" الشهير، متوفياً داخل شقته في منطقة لوار إيست
سايد
في
مدينة نيويورك
، عن 60 عاماً.
ووصلت الشرطة إلى شقة غرين، حيث وجدته فاقداً للوعي.
وأعلن الأطباء عن وفاته في مكان الحادث مباشرة، ونفت الشرطة وجود أيّ إشتباه بجريمة. (ارم نيوز)
