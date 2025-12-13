العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز

تصدر اسما الفنانين وياسمين منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أعادت الحديث عن علاقتهما الشخصية والمهنية، خاصة عقب ظهور في برنامج "معكم ".



الإعلامي أعاد نشر فيديو سابق للعوضي كشف فيه موقفه من فكرة العودة إلى ياسمين عبد ، مؤكداً احترامه الكبير لها واعتزازه بالود المتبادل بينهما، وأن علاقتهما لا تشوبها خلافات. وأوضح أن فكرة عودتهما معاً ليست مستبعدة، وأن الأمر مرهون بالنصيب وإرادة الله، كما رحب بالتعاون الفني معها في عمل سينمائي مستقبلي، خاصة بعد النجاحات السابقة التي حققاها سوياً.



من جانبها، صرحت ياسمين عبد العزيز بأنها نادمة على دورها في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في 2023، معتبرة أن التجربة لم تكن عند مستوى توقعاتها. وأضافت أنها أصبحت نسخة أفضل من نفسها بعد تخطي عدة أزمات صعبة، مشددة على شعورها بالاستقرار والحرية في حياتها ومسيرتها الفنية حالياً، دون قيود تعيق تطورها.

