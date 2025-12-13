تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز

Lebanon 24
13-12-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1454812-639012616651637002.jpg
Doc-P-1454812-639012616651637002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر اسما الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أعادت الحديث عن علاقتهما الشخصية والمهنية، خاصة عقب ظهور ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي".

الإعلامي عمرو الليثي أعاد نشر فيديو سابق للعوضي كشف فيه موقفه من فكرة العودة إلى ياسمين عبد العزيز، مؤكداً احترامه الكبير لها واعتزازه بالود المتبادل بينهما، وأن علاقتهما لا تشوبها خلافات. وأوضح العوضي أن فكرة عودتهما معاً ليست مستبعدة، وأن الأمر مرهون بالنصيب وإرادة الله، كما رحب بالتعاون الفني معها في عمل سينمائي مستقبلي، خاصة بعد النجاحات السابقة التي حققاها سوياً.

من جانبها، صرحت ياسمين عبد العزيز بأنها نادمة على دورها في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان 2023، معتبرة أن التجربة لم تكن عند مستوى توقعاتها. وأضافت أنها أصبحت نسخة أفضل من نفسها بعد تخطي عدة أزمات صعبة، مشددة على شعورها بالاستقرار والحرية في حياتها ومسيرتها الفنية حالياً، دون قيود تعيق تطورها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: ياسمين عبد العزيز تهرب من نعامة على الهواء مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عمرو الليثي

منى الشاذلي

عبد العزيز

أحمد العوض

الشاذلي

مي عمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2025-12-14
Lebanon24
00:52 | 2025-12-14
Lebanon24
00:24 | 2025-12-14
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:34 | 2025-12-13
Lebanon24
15:52 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24