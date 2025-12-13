تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
© Lebanon24
فنون ومشاهير
العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز
Lebanon 24
13-12-2025
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر اسما الفنانين
أحمد العوضي
وياسمين
عبد العزيز
منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أعادت الحديث عن علاقتهما الشخصية والمهنية، خاصة عقب ظهور
ياسمين عبد العزيز
في برنامج "معكم
منى الشاذلي
".
الإعلامي
عمرو الليثي
أعاد نشر فيديو سابق للعوضي كشف فيه موقفه من فكرة العودة إلى ياسمين عبد
العزيز
، مؤكداً احترامه الكبير لها واعتزازه بالود المتبادل بينهما، وأن علاقتهما لا تشوبها خلافات. وأوضح
العوضي
أن فكرة عودتهما معاً ليست مستبعدة، وأن الأمر مرهون بالنصيب وإرادة الله، كما رحب بالتعاون الفني معها في عمل سينمائي مستقبلي، خاصة بعد النجاحات السابقة التي حققاها سوياً.
من جانبها، صرحت ياسمين عبد العزيز بأنها نادمة على دورها في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في
رمضان
2023، معتبرة أن التجربة لم تكن عند مستوى توقعاتها. وأضافت أنها أصبحت نسخة أفضل من نفسها بعد تخطي عدة أزمات صعبة، مشددة على شعورها بالاستقرار والحرية في حياتها ومسيرتها الفنية حالياً، دون قيود تعيق تطورها.
تابع
