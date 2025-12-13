ما حقيقة تجدد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

عاد الخلاف بين الفنانة وطليقها إلى الواجهة بعد انتشار عن قيامها باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب اعتداء مزعوم بالضرب.



وتزايد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد حذف معظم الأخبار المتعلقة بالواقعة، ما أثار شكوكًا حول مصداقيتها، خاصة مع تداول صور يُقال إنها تظهر كدمات على جسد الفنانة.



لكن مصادر مقربة من حسام حبيب أكدت لـ "إرم نيوز" أن الأمور بينهما لا تتجاوز تحرير محضر عدم تعرّض كإجراء قانوني احترازي، دون وجود اتهامات مباشرة بالاعتداء. وأوضحت المصادر أن سبق أن حررت محاضر مماثلة مع أفراد آخرين من عائلتها، دون أي تدخل منه.



كما أشارت المصادر إلى أن الفنانة لا تزال تتلقى العلاج النفسي ولم تتعافَ تمامًا، الأمر الذي قد يؤثر على تصرفاتها حاليًا، نافية ما تردد عن بيع ممتلكاتها أو إعلان إفلاسها. (ارم نيوز)

