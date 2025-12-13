من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟

تشهد السينما التي تُعد من أضخم الصناعات السينمائية في العالم، ارتفاعًا غير مسبوق في أجور نجومها، ما جعل ممثلي بوليوود وتوليوود وكوليوود من بين الأعلى أجرًا عالميًا. ومع توسّع المنصات الرقمية، وضخامة الإنتاجات، واتساع الجماهيرية محليًا وعالميًا، بات النجوم يحققون عائدات ضخمة لا تقتصر على الأفلام فقط، بل تشمل الإعلانات والعروض والمشاريع التجارية.



وبحسب موقع miva، تصدّر النجم ألو أرجون قائمة الأعلى أجرًا في السينما الهندية لعام 2025، بعد حصوله على نحو 300 كرور روبية عن فيلم Pushpa 2، مستفيدًا من النجاح الساحق للجزء الأول وانتشاره العابر للغات. يليه راجينيكانث بأجر يقارب 280 كرور روبية، مدعومًا بمكانته كأيقونة في السينما التاميلية ومشاركة في الأرباح.



كما حلّ ثالاباثي فيجاي وعامر خان في المراتب التالية بأجور وصلت إلى 275 كرور روبية لكل منهما، في حين نال شاروخان نحو 250 كرور روبية بعد عودته القوية إلى شباك التذاكر. أما برابهاس فبلغ أجره نحو 200 كرور روبية، مستندًا إلى نجاحات ضخمة في السينما الملحمية.



وتضم القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل أجيث ، سلمان خان، كمال حسن، وأكشاي كومار، الذين تتراوح أجورهم بين 145 و150 كرور روبية، بفضل جماهيريتهم الواسعة واستمرارية حضورهم السينمائي.



وعلى مستوى بوليوود فقط، حافظت على الصدارة رغم المنافسة القوية من السينما الجنوبية، حيث تصدّر عامر خان وشاروخان وسلمان خان القائمة، تلاهم أكشاي كومار، رانبير كابور، ونجوم آخرون، ما يعكس القوة الاقتصادية المتزايدة للسينما الهندية ونجومها في عام 2025.

