Najib Mikati
فنون ومشاهير

فنان سويسري يعيد جائزة "يوروفيجن" رفضًا لمشاركة إسرائيل

Lebanon 24
14-12-2025 | 01:32
أعلن المغني السويسري نيمو، الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2024، عزمه إعادة جائزته إلى اتحاد البث الأوروبي، احتجاجًا على استمرار السماح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة، رغم الانتقادات الواسعة المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

وقال نيمو، في بيان نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، إنه لم يعد يشعر بأن لهذه الجائزة مكانًا لديه، معتبرًا أن قراره يأتي انسجامًا مع موقفه الأخلاقي من مشاركة إسرائيل في الحدث الفني السنوي.

وأوضح الفنان السويسري، البالغ من العمر 26 عامًا، أن "يوروفيجن" تعلن التزامها بقيم الوحدة والشمولية وكرامة الإنسان، وهي القيم التي تمنح المسابقة معناها الحقيقي بالنسبة له، لكن استمرار مشاركة إسرائيل، في ظل ما توصّلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة من توصيف لما يجري في غزة على أنه إبادة جماعية، يكشف عن تعارض واضح بين هذه القيم وقرارات اتحاد البث الأوروبي.

وأضاف نيمو أن انسحاب دول بأكملها من المسابقة يجب أن يكون مؤشرًا واضحًا على وجود خلل كبير في طريقة إدارة هذا الملف، مشيرًا إلى أنه سيعيد الجائزة رسميًا إلى مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف، مرفقة برسالة شكر و"موقف واضح يطالب بالالتزام بالمبادئ المعلنة".

وتابع قائلًا: "إذا لم نطبّق القيم التي نحتفي بها على المسرح في حياتنا اليومية، فإن أجمل الأغاني تفقد معناها، ولهذا، وحتى تتطابق الأقوال مع الأفعال، فهذه الجائزة لكم".

وتُنظم مسابقة "يوروفيجن" من قبل اتحاد البث الأوروبي، وتُعد من أكبر الفعاليات الموسيقية المباشرة في العالم، بمشاركة عشرات الدول. وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الدعوات المطالِبة باستبعاد إسرائيل من المسابقة على خلفية الحرب في غزة.

وفي الرابع من كانون الأول الجاري، قرر اتحاد البث الأوروبي عدم طرح مسألة مشاركة إسرائيل للتصويت، ما دفع دولًا عدة، بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا وسلوفينيا وآيسلندا، إلى إعلان انسحابها من الدورة السبعين للمسابقة المقررة إقامتها في فيينا خلال أيار المقبل.

وشاركت نحو 37 دولة في نسخة "يوروفيجن 2025" التي أقيمت في مدينة بازل السويسرية، وسط احتجاجات واسعة، من بينها اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين والشرطة قبل أداء المغنية الإسرائيلية في النهائي، إضافة إلى تظاهرات حاشدة للتنديد بمشاركة إسرائيل في المسابقة.

(وكالة الأنباء الفرنسية)
