بعد دعمه لمحمد صلاح.. ممثل شهير يتعرض لهجوم واسع!

أعرب الفنان المصري عن "صدمته وغضبه" من الهجوم الذي تلقاه إثر مقطع الفيديو الذي وجّه فيه رسالة دعم لنجم بعد أزمته الأخيرة مع ، مؤكّدًا أن "تعليقات رواد التواصل الاجتماعي كانت قاسية ومهينة ويعاقب عليها القانون".





وأوضح السقا في تصريحات للإعلامي أنّه"لا يستطيع أن يدّعي أن تلك التعليقات لم تؤثر فيه، خاصة أنها امتدت إلى عائلته ولم تقتصر عليه وحده وتضمنت عبارات تقتضي مقاضاة أصحابها فورا، لكن لن يفعل ذلك لأنه يؤثر فضيلة التسامح والعفو"، على حد تعبيره.





وتطرق إلى "موقفه الثابت من دعم أي شخص يتعرض للظلم، سواء كان فنانًا أو رياضيًا أو ينتمي لأي مجال آخر"، مؤكدًا أن "دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بحثًا عن الجدل أو إثارة الرأى العام".





وأشار إلى أن "بعض التعليقات التى وصلته تضمنت إساءات تستدعي الرد قضائيا في المحاكم، إلا أنه رفض اللجوء إلى المحاضر أو اتخاذ أي إجراءات قانونية"، مبينا أنه "لا يرغب فى التسبب بإيذاء أي شخص أو التأثير على مستقبل أحد، مكتفيًا بالدعاء".





وأعرب السقا عن دهشته من اختفاء المقطع المصور الذي يتضمن دعمه لصلاح فجأة من منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه "لم يحذفه بنفسه، خاصة أنه كان يحقق تفاعلًا كبيرًا وهو ما زاد من إحباطه، خصوصًا في ظل الهجوم الذي طال أسرته بالتزامن مع اختفاء الفيديو".





وكان أحمد السقا تعرض لانتقادات عنيفة بعد طرح فيديو مساندته لنجم المصري العالمي محمد صلاح، فقد اتهمه البعض بـ"الرغبة في استثمار الضجة المثارة وركوب ".

Advertisement