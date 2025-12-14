تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"كان جالسًا على كرسي ويشرب الشاي"... محمد صبحي يوضح سبب أزمته مع السائق (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1455049-639013270938519720.webp
Doc-P-1455049-639013270938519720.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من كاميرات مراقبة الأوبرا يوضح كواليس أزمته مع السائق أثناء خروجه من مهرجان "آفاق" وتجمع عدد كبير من الناس حوله.


ويظهر الفيديو أن السائق كان جالسًا على كرسي بجانب بوابة الخروج ويشرب الشاي، وقد شوهد محمد صبحي وهو يغادر المسرح متجهًا إلى سيارته وسط التفاف الجمهور حوله، نافياً الشائعات التي ذكرته بأنه كان في "الحمام".


وعلق المسؤول عن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي بموقع فيسبوك، على الفيديو: "المشهد كامل من تفريغ كاميرات الأوبرا، تكشف ماذا حدث بالتفصيل أثناء خروج الفنان محمد صبحي من مهرجان آفاق… كل الشكر للمخرج هشام السنباطي على الفيديو".


كان الفنان محمد صبحي تعرض لهجوم شديد بعد انتشار فيديو يظهر خلاله يتحدث مع سائقه بعصبية، بعد انتظاره أمام السيارة لفترة طويلة، إذ رأى البعض أن طريقته في الحديث لم تكن لائقة وأشار بعضهم إلى أن السائق رجل كبير في السن وذهب إلى دورة المياه ولم يكن يعرف بخروجه، وهو ما ينفيه الفيديو الذي تم نشره، من قبل صفحة الفنان محمد صبحي على "فيسبوك".



Advertisement
مواضيع ذات صلة
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرزهم محمد رمضان.. صلاح يتلقى رسائل دعم من نجوم الفن في أزمته مع "ليفربول"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بخعون توضح أسباب أزمة مياه الشرب
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد صبحي

محمد صبح

ماذا حدث

هشام ال

محمد ص

فيسبوك

أوبرا

آفاق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2025-12-14
Lebanon24
06:35 | 2025-12-14
Lebanon24
03:51 | 2025-12-14
Lebanon24
01:32 | 2025-12-14
Lebanon24
00:52 | 2025-12-14
Lebanon24
00:24 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24