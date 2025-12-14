تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
"كان جالسًا على كرسي ويشرب الشاي"... محمد صبحي يوضح سبب أزمته مع السائق (فيديو)
Lebanon 24
14-12-2025
|
09:33
نشرت الصفحة الرسمية للفنان
محمد صبحي
على موقع "
فيسبوك
" مقطع فيديو من كاميرات مراقبة الأوبرا يوضح كواليس أزمته مع السائق أثناء خروجه من مهرجان "
آفاق
" وتجمع عدد كبير من الناس حوله.
ويظهر الفيديو أن السائق كان جالسًا على كرسي بجانب بوابة الخروج ويشرب الشاي، وقد شوهد محمد صبحي وهو يغادر المسرح متجهًا إلى سيارته وسط التفاف الجمهور حوله، نافياً الشائعات التي ذكرته بأنه كان في "الحمام".
وعلق المسؤول عن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي بموقع فيسبوك، على الفيديو: "المشهد كامل من تفريغ كاميرات الأوبرا، تكشف
ماذا حدث
بالتفصيل أثناء خروج الفنان محمد صبحي من مهرجان آفاق… كل الشكر للمخرج هشام السنباطي على الفيديو".
كان الفنان محمد صبحي تعرض لهجوم شديد بعد انتشار فيديو يظهر خلاله يتحدث مع سائقه بعصبية، بعد انتظاره أمام السيارة لفترة طويلة، إذ رأى البعض أن طريقته في الحديث لم تكن لائقة وأشار بعضهم إلى أن السائق رجل كبير في السن وذهب إلى دورة المياه ولم يكن يعرف بخروجه، وهو ما ينفيه الفيديو الذي تم نشره، من قبل صفحة الفنان محمد صبحي على "فيسبوك".
Advertisement
