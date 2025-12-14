لوحة خلف أحمد السقا شغلت المصريين.. اليكم القصة كاملة

بعد عاصفة التعليقات التي طالت الفنان المصري في فيديو دعمه لمواطنه لاعب ، شغلت صورة ظهرت خلف الممثل الشهير، الكثير من المصريين، وانهالت المنشورات الساخرة من اللوحة ما استدعى توضيحاً من صاحبها.

فقد علق الفنان التشكيلي محمد بسيوني، السبت، على الهجوم الذي تعرضت له لوحته "المليجي بالكمامة"، وكتب عبر صفحته على " ": "استيقظت صباحاً على اتصال من صديقي محمد فكري، ثم تلقيت اتصالات أخرى لم أسمعها أثناء نومي، ووجدت العديد من الإشارات على فيديو أحمد السقا الذي يتحدث عن وصلاح واللوحة في الخلفية".

وأضاف بسيوني: "يمتلك أحمد السقا مجموعة من لوحاتي ضمن مجموعة " " (pandemic)".



كما أكد الفنان أنه لم ينزعج من التعليقات والهجوم الذي طال عمله الفني، موضحاً: "تصفحت وقرأت التعليقات، بعضها كان لطيفاً والبعض الآخر كوميدياً. أحدهم كتب أن الفنان الذي رسم اللوحة بالتأكيد مريض نفسي. قرأت التعليق وضحكت كثيراً ولم أزعل، لأني أؤمن بكمية الفكاهة غير المبررة لدى المصريين ، لكن بالتأكيد لن أغضب منه. حاول الكثيرون ربطها بزوجة الفنان السابقة، لكن بصراحة استمتعت كثيراً بقراءة التعليقات".

وشدد محمد بسيوني على أهمية هذه اللوحة له على المستوى الشخصي، مضيفاً: "هذه اللوحة مهمة جداً بالنسبة لي، كانت أول لوحة أنفذها في مرسمي من المجموعة. والظريف أنني كنت في مرحلة بناء المرسم الأخير ورسمتها في غرفة صغيرة وضيقة، لأنه لم يكن لدي مرسم حينها، وكنت قد تركت مرسمي القديم. جاءت اللوحة كأول مرة أمسك فيها الألوان بعد انقطاع طويل، حيث كنت أرسم اسكتشات في غرفة الاستراحة في مزرعتي هرباً من المنزل أثناء الحظر . ما زلت أذكر هذه الأوقات كثيراً، وكانت اللوحة بالنسبة لي متعة كبيرة لأني اشتقت للألوان والكانفس كثيراً، وجاءت لأستمتع بالعمل".