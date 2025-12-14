تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
فنون ومشاهير

لوحة خلف أحمد السقا شغلت المصريين.. اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
14-12-2025 | 11:42
بعد عاصفة التعليقات التي طالت الفنان المصري أحمد السقا في فيديو دعمه لمواطنه لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، شغلت صورة ظهرت خلف الممثل الشهير، الكثير من المصريين، وانهالت المنشورات الساخرة من اللوحة ما استدعى توضيحاً من صاحبها.
فقد علق الفنان التشكيلي محمد بسيوني، السبت، على الهجوم الذي تعرضت له لوحته "المليجي بالكمامة"، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "استيقظت صباحاً على اتصال من صديقي محمد فكري، ثم تلقيت اتصالات أخرى لم أسمعها أثناء نومي، ووجدت العديد من الإشارات على فيديو أحمد السقا الذي يتحدث عن ليفربول وصلاح واللوحة في الخلفية".
وأضاف بسيوني: "يمتلك أحمد السقا مجموعة من لوحاتي ضمن مجموعة "الجائحة" (pandemic)".

كما أكد الفنان أنه لم ينزعج من التعليقات والهجوم الذي طال عمله الفني، موضحاً: "تصفحت وقرأت التعليقات، بعضها كان لطيفاً والبعض الآخر كوميدياً. أحدهم كتب أن الفنان الذي رسم اللوحة بالتأكيد مريض نفسي. قرأت التعليق وضحكت كثيراً ولم أزعل، لأني أؤمن بكمية الفكاهة غير المبررة لدى المصريين بشكل عام، لكن بالتأكيد لن أغضب منه. حاول الكثيرون ربطها بزوجة الفنان السابقة، لكن بصراحة استمتعت كثيراً بقراءة التعليقات".
وشدد محمد بسيوني على أهمية هذه اللوحة له على المستوى الشخصي، مضيفاً: "هذه اللوحة مهمة جداً بالنسبة لي، كانت أول لوحة أنفذها في مرسمي من المجموعة. والظريف أنني كنت في مرحلة بناء المرسم الأخير ورسمتها في غرفة صغيرة وضيقة، لأنه لم يكن لدي مرسم حينها، وكنت قد تركت مرسمي القديم. جاءت اللوحة كأول مرة أمسك فيها الألوان بعد انقطاع طويل، حيث كنت أرسم اسكتشات في غرفة الاستراحة في مزرعتي هرباً من المنزل أثناء الحظر الطويل. ما زلت أذكر هذه الأوقات كثيراً، وكانت اللوحة بالنسبة لي متعة كبيرة لأني اشتقت للألوان والكانفس كثيراً، وجاءت لأستمتع بالعمل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24