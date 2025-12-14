تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام

Lebanon 24
14-12-2025 | 13:58
أعلن الفنان المصري خالد سرحان، وفاة إيمان إمام، شقيقة الفنان عادل إمام والمنتج عصام إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الممثل الشاب عمر متولي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة ونقلها إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.
وكتب سرحان منشوراً عبر حسابه الرسمي في فيسبوك قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة إيمان إمام أخت الأستاذ عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي. داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته".

فيما لم تحدد عائلة "الزعيم" موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.
