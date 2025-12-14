تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
Lebanon 24
14-12-2025
|
13:58
أعلن الفنان المصري
خالد سرحان
، وفاة إيمان إمام، شقيقة الفنان
عادل إمام
والمنتج
عصام إمام
، وأرملة الفنان الراحل
مصطفى متولي
، ووالدة الممثل الشاب
عمر متولي
، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة ونقلها إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.
وكتب
سرحان
منشوراً عبر حسابه الرسمي في
فيسبوك
قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة إيمان إمام أخت الأستاذ عادل إمام ووالدة الفنان
عمر مصطفى متولي
. داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته".
فيما لم تحدد عائلة "الزعيم" موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.
