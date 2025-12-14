بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام

أعلن الفنان المصري ، وفاة إيمان إمام، شقيقة الفنان والمنتج ، وأرملة الفنان الراحل ، ووالدة الممثل الشاب ، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة ونقلها إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب منشوراً عبر حسابه الرسمي في قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة إيمان إمام أخت الأستاذ عادل إمام ووالدة الفنان . داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته".



فيما لم تحدد عائلة "الزعيم" موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.