لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:00
أعلنت شركة The Wise Production، برئاسة المنتج مجد جعجع، خروج مسلسل "كذبة سودا" من الموسم الرمضاني 2026، مشيرة إلى أنّ القرار جاء لأسباب لوجستية وفنية، تشمل إدخال تعديلات على النص لضمان تقديم عمل متكامل على المستويين الدرامي والفني.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي تقديرها لتعاون أبطال العمل: سيرين عبد النور، ومحمد الأحمد، ومجد جعجع، وأماني نَسَب، وداليدا خليل، ونادين الراسي، ورنين مطر، وأحمد الأحمد، ومجدي مشموشي، وفيكتوريا عون، مثمنة التزامهم ومجهوداتهم خلال مرحلة التحضير.
أكدت الشركة أنّ مسلسل "كذبة سودا" لم يُلغَ، بل جرى إعادة جدولة إنتاجه لتوفير الوقت الكافي لإنضاج النص واستكمال التحضيرات التقنية والفنية بعيدًا عن ضغط الموسم الرمضاني، مع وعد بالإعلان عن موعد جديد للتصوير والعرض لاحقًا.
 
