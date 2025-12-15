تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)

Lebanon 24
15-12-2025 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1455260-639013803308053927.jpg
Doc-P-1455260-639013803308053927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت الفنانة المصرية القديرة جليلة محمود الى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة وتم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي نظرا لتدهور حالتها الصحية.
 
 
 
 
وكشف نجل محمود، محمد المصري تفاصيل عن حالتها الصحية، مطالباً كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة على خير وتعود لجمهورها في أقرب وقت.

وقال المصري في تصريحات صحافية: "والدتي تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، وحاليًا تمكث في العناية المركزة.. مش طالب أي حاجة غير إن كل الناس تدعي لها ربنا يشفيها هي لا تحتاج سوى الدعاء".

وأشار إلى أن الأطباء بمستشفى النزهة شخصوا الحالة بسدة رئوية، وهي حالة تؤثر على قدرة الرئتين على أداء عمليتي الشهيق والزفير بصورة طبيعية، ما استلزم توفير رعاية طبية مكثفة داخل العناية المركزة، خاصة مع انخفاض مستوى الأوكسجين في الدم إلى معدلات مقلقة.

كما أظهرت الفحوصات الطبية عن تضخم في الغدة الدرقية، يُرجّح أن يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية، وهو ما يزيد من صعوبة التنفس ويضاعف من خطورة الحالة، وفق قول نجلها.

وكانت محمود كشفت في آخر لقاء تلفزيوني لها، عن أصعب الظروف التي مرت بها، خاصة بعد وفاة نجلها، حيث أكدت أن هناك فنانًا حسد نجلها وهذا كان السبب الرئيسي وراء وفاته في حادث سير.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 10:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 10:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 10:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 10:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد المصري

محمود ال

القاهرة

المصرية

الرئيسي

القدير

العاج

جليلة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2025-12-15
Lebanon24
03:15 | 2025-12-15
Lebanon24
03:15 | 2025-12-15
Lebanon24
02:47 | 2025-12-15
Lebanon24
02:29 | 2025-12-15
Lebanon24
01:05 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24