18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
15-12-2025
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت الفنانة
المصرية
القديرة
جليلة
محمود الى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في
القاهرة
بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة وتم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي نظرا لتدهور حالتها الصحية.
وكشف نجل محمود،
محمد المصري
تفاصيل عن حالتها الصحية، مطالباً كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة على خير وتعود لجمهورها في أقرب وقت.
وقال المصري في تصريحات صحافية: "والدتي تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، وحاليًا تمكث في العناية المركزة.. مش طالب أي حاجة غير إن كل الناس تدعي لها ربنا يشفيها هي لا تحتاج سوى الدعاء".
وأشار إلى أن الأطباء بمستشفى النزهة شخصوا الحالة بسدة رئوية، وهي حالة تؤثر على قدرة الرئتين على أداء عمليتي الشهيق والزفير بصورة طبيعية، ما استلزم توفير رعاية طبية مكثفة داخل العناية المركزة، خاصة مع انخفاض مستوى الأوكسجين في
الدم
إلى معدلات مقلقة.
كما أظهرت الفحوصات الطبية عن تضخم في الغدة الدرقية، يُرجّح أن يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية، وهو ما يزيد من صعوبة التنفس ويضاعف من خطورة الحالة، وفق قول نجلها.
وكانت محمود كشفت في آخر لقاء تلفزيوني لها، عن أصعب الظروف التي مرت بها، خاصة بعد وفاة نجلها، حيث أكدت أن هناك فنانًا حسد نجلها وهذا كان السبب
الرئيسي
وراء وفاته في حادث سير.
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
10:00 | 2025-12-14
14/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
