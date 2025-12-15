حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)

نقلت الفنانة القديرة محمود الى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة وتم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي نظرا لتدهور حالتها الصحية.

وكشف نجل محمود، تفاصيل عن حالتها الصحية، مطالباً كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة على خير وتعود لجمهورها في أقرب وقت.



وقال المصري في تصريحات صحافية: "والدتي تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، وحاليًا تمكث في العناية المركزة.. مش طالب أي حاجة غير إن كل الناس تدعي لها ربنا يشفيها هي لا تحتاج سوى الدعاء".



وأشار إلى أن الأطباء بمستشفى النزهة شخصوا الحالة بسدة رئوية، وهي حالة تؤثر على قدرة الرئتين على أداء عمليتي الشهيق والزفير بصورة طبيعية، ما استلزم توفير رعاية طبية مكثفة داخل العناية المركزة، خاصة مع انخفاض مستوى الأوكسجين في إلى معدلات مقلقة.



كما أظهرت الفحوصات الطبية عن تضخم في الغدة الدرقية، يُرجّح أن يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية، وهو ما يزيد من صعوبة التنفس ويضاعف من خطورة الحالة، وفق قول نجلها.



وكانت محمود كشفت في آخر لقاء تلفزيوني لها، عن أصعب الظروف التي مرت بها، خاصة بعد وفاة نجلها، حيث أكدت أن هناك فنانًا حسد نجلها وهذا كان السبب وراء وفاته في حادث سير.



