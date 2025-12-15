أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)

قام الفنان المصري ببث مباشر عبر حسابه الخاص في " " حيث ردّ على أسئلة الجمهور.



وكشف في البث المباشر عن مفاجآت عدة، منها موعد زواجه، وأنه الأعلى أجراً بين الفنانين في مصر حالياً، وقد أصبح الـ"نمبر وان" بعد نجاح مسلسله " "، وتصدّره قائمة الأكثر بحثاً على " " لعام 2025.



وقال العوضي: "إن شاء الله السنة الجاية هاكون معاكم أنا والمدام، والسنة اللي بعدها هاكون أنا والمدام وولي ".



وأضاف: "أنا النجم الأعلى أجراً في مصر والأكثر مشاهدةً ومبيعاً، وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليَّ، والمسابقات دي أقل حاجة أقدّمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي".

