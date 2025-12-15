تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2025 | 02:29
قام الفنان المصري أحمد العوضي ببث مباشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" حيث ردّ على أسئلة الجمهور.

وكشف العوضي في البث المباشر عن مفاجآت عدة، منها موعد زواجه، وأنه الأعلى أجراً بين الفنانين في مصر حالياً، وقد أصبح الـ"نمبر وان" بعد نجاح مسلسله "فهد البطل"، وتصدّره قائمة الأكثر بحثاً على "غوغل" لعام 2025. 

وقال العوضي: "إن شاء الله السنة الجاية هاكون معاكم أنا والمدام، والسنة اللي بعدها هاكون أنا والمدام وولي العهد".

وأضاف: "أنا النجم الأعلى أجراً في مصر والأكثر مشاهدةً ومبيعاً، وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليَّ، والمسابقات دي أقل حاجة أقدّمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي".
 
 

