Najib Mikati
فنون ومشاهير

مُعجبة لاحقته لأشهر بالقرب من منزله.. هكذا علّقت زوجة ممثل شهير على الحادثة (صورة)

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:19
أكدت الإعلامية المصرية شيماء فوزي انتهاء أزمة زوجها الفنان عمرو سعد مع المعجبة التي لاحقته لعدة أشهر بالقرب من منزلهما والنادي الرياضي الذي يتردد إليه. 

ونشرت شيماء عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام صورة لزوجها وعلقت عليها بكلمة "الحمد لله" ووضعت إيموجي ضاحك إضافة إلى قلب أحمر.

وكان عمرو سعد أعلن بدوره انتهاء ملف أزمة الفتاة التي كانت تطارده بعد أكثر من 8 أشهر من تحريره محضرًا بحقها وامتثالها للتحقيق، وجاء إنهاء الأزمة عقب توقيعها تعهدًا رسميًا بعدم التعرض له أو مضايقته لتغلق القضية.
