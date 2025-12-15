مُعجبة لاحقته لأشهر بالقرب من منزله.. هكذا علّقت زوجة ممثل شهير على الحادثة (صورة)

أكدت الإعلامية شيماء فوزي انتهاء أزمة زوجها الفنان مع المعجبة التي لاحقته لعدة أشهر بالقرب من منزلهما والنادي الرياضي الذي يتردد إليه.



ونشرت شيماء عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق صورة لزوجها وعلقت عليها بكلمة "الحمد لله" ووضعت إيموجي ضاحك إضافة إلى قلب أحمر.



وكان عمرو سعد أعلن بدوره انتهاء ملف أزمة الفتاة التي كانت تطارده بعد أكثر من 8 أشهر من تحريره محضرًا بحقها وامتثالها للتحقيق، وجاء إنهاء الأزمة عقب توقيعها تعهدًا رسميًا بعدم التعرض له أو مضايقته لتغلق القضية.



Advertisement