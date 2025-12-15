تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد وفاة شقيقته أمس.. عادل إمام يتلقى رسائل تعزية من نجوم الفن

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:29
بعد وفاة السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان المصري القدير عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي ووالدة الفنان الشاب عمر متولي، مساء أمس الأحد، حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للزعيم وأسرته. 

فقد نعت الفنانة يسرا الراحلة بمنشور مؤثر عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لصديقي وحبيبي الفنان العظيم عادل إمام في وفاة أخته، صديقتنا وحبيبتنا إيمان إمام. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

من جهته، كتب الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء والفاتحة."

ونعى الفنان محمد إمام عمته، إيمان إمام، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توفيت الى رحمة الله عمتى الحبيبة. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

إلى ذلك، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً رسميًا نعت فيه إيمان إمام، قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، التي وافتها المنية مساء اليوم".

وتابع البيان: "وتتقدم النقابة بخالص التعازي الى الفنان الكبير عادل إمام، والأستاذ عصام إمام، وجميع أفراد أسرتهما وإلى الفنان عمر مصطفى متولي، وأشقائه، والى جميع الأسرة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

