فنون ومشاهير
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
15-12-2025
|
07:00
غيّب الموت الممثلة
الأسترالية
رايتشل كارباني، إحدى نجمات مسلسل "
home and away
".
ووُصِفَت وفاة كارباني التي رحلت عن 45 عاماً بالمفاجأة، وقال والداها
توني
وجيل كارباني في بيان، إنّ "رايتشل رحلت بسلام، بعد صراع طويل مع مرض مزمن". (ارم نيوز)
