رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)

غيّب الموت الممثلة رايتشل كارباني، إحدى نجمات مسلسل " ".

ووُصِفَت وفاة كارباني التي رحلت عن 45 عاماً بالمفاجأة، وقال والداها وجيل كارباني في بيان، إنّ "رايتشل رحلت بسلام، بعد صراع طويل مع مرض مزمن". (ارم نيوز)