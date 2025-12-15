تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
Lebanon 24
15-12-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد زواج دام 6 سنوات، أعلنت الإعلامية والشاعرة
الأردنية
نجاح المساعيد
عن إنفصالها رسميّاً عن زوجها.
وأثار خبر الإنفصال تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، الذين اعتبروا أنّ الطلاق شكّل مفاجأة لهم.
