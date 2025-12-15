تشييع شقيقة عادل إمام بعيداً عن الإعلام

شيّعت إيمان إمام، شقيقة الفنان ، من في الشيخ في حضور نجلها الفنان ، ومحمد ورامي نجليّ عادل إمام، والمنتج عصام الإمام، بعيداً عن الإعلام.



ومن المقرر أن يقام العزاء الأربعاء في الشرطة في الشيخ زايد أيضاً.

