تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تشييع شقيقة عادل إمام بعيداً عن الإعلام
Lebanon 24
15-12-2025
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيّعت إيمان إمام، شقيقة الفنان
عادل إمام
، من
مسجد الشرطة
في الشيخ
زايد
في حضور نجلها الفنان
عمر مصطفى متولي
، ومحمد ورامي نجليّ عادل إمام، والمنتج عصام الإمام، بعيداً عن الإعلام.
ومن المقرر أن يقام العزاء الأربعاء في
مسجد
الشرطة في الشيخ زايد أيضاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
15/12/2025 20:09:11
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
والده هو عادل كرم.. وسام حنا يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته بطريقة مميزة (فيديو)
Lebanon 24
والده هو عادل كرم.. وسام حنا يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته بطريقة مميزة (فيديو)
15/12/2025 20:09:11
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش أقامت مراسم تشييع الشهيدين بلال البرادعي وعلي حيدر امام مستشفى المرتضى
Lebanon 24
قيادة الجيش أقامت مراسم تشييع الشهيدين بلال البرادعي وعلي حيدر امام مستشفى المرتضى
15/12/2025 20:09:11
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
Lebanon 24
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
15/12/2025 20:09:11
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عمر مصطفى متولي
مصطفى متولي
مسجد الشرطة
عمر مصطفى
عادل إمام
مصطفى م
عمر م
مسجد
قد يعجبك أيضاً
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
Lebanon 24
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
09:49 | 2025-12-15
15/12/2025 09:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة... رونالدو مع ممثل شهير جدّاً هل سيُشاركه فيلمه الجديد؟
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة... رونالدو مع ممثل شهير جدّاً هل سيُشاركه فيلمه الجديد؟
09:07 | 2025-12-15
15/12/2025 09:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ: انحرمت من أولادي
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ: انحرمت من أولادي
08:11 | 2025-12-15
15/12/2025 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى زواجهما الثالثة... مروان خوري لزوجته ندى رمّال: "ولا مرة خياري كان مش بيمحلّو"
Lebanon 24
في ذكرى زواجهما الثالثة... مروان خوري لزوجته ندى رمّال: "ولا مرة خياري كان مش بيمحلّو"
06:35 | 2025-12-15
15/12/2025 06:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:49 | 2025-12-15
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
09:07 | 2025-12-15
صورة أثارت ضجّة... رونالدو مع ممثل شهير جدّاً هل سيُشاركه فيلمه الجديد؟
08:11 | 2025-12-15
بالفيديو... فنان لبنانيّ: انحرمت من أولادي
07:00 | 2025-12-15
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
06:35 | 2025-12-15
في ذكرى زواجهما الثالثة... مروان خوري لزوجته ندى رمّال: "ولا مرة خياري كان مش بيمحلّو"
05:13 | 2025-12-15
خلال حفل في اسطنبول... مايا دياب قبّلت يدّ فنان تركيّ شهير وهكذا كانت ردّة فعله
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24