Najib Mikati
|
|
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

غاب عن جنازة شقيقته.. جدلٌ في مصر بشأن حقيقة الوضع الصحي لعادل إمام

Lebanon 24
16-12-2025 | 00:15
غاب الفنان المصري عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته إيمان إمام، أمس الاثنين، وهي زوجة الفنان الراحل مصطفى متولي ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، ما أشعل الجدل مجددا حول حقيقة وضعه الصحي. 

واعتبر متابعون أن "هذه المناسبة الأليمة كانت تستدعي أن يخالف إمام طقوس العزلة الصارمة التي يعيش في ظلها"، واستند كثيرون إلى تأكيدات أسرة الأخير مرارا وتكرارا أنه "بصحة جيدة للغاية"، متسائلين: "ما دام الأمر كذلك، فلماذا لم يظهر إذن، أم أن هناك تدهورا في صحته لا يظهر للإعلام"؟.

في المقابل، هناك من اعتبر ان من حق الأسرة المطلق في الحفاظ على خصوصية نجم بحجم عادل إمام، رافضين ما يردده البعض من شائعات تؤكد إصابته بمرض الزهايمر أو "خرف الشيخوخة". 

وكانت آخر إطلالة لـ "الزعيم" في حفل زفاف حفيده "عادل" ابن المخرج رامي إمام الذي أقيم في تموز الماضي في أحد القصور بمنطقة "المنصورية" بمحافظة الجيزة


