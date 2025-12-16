تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تستعين بالقرآن والصلاة.. فنانة شهيرة تُعاني من "سحر أسود" وتتهم زميلتها بأنها وراء ذلك
Lebanon 24
16-12-2025
|
00:59
أكدت الفنانة
المصرية
حورية فرغلي
أنها ما زالت تعاني من أزمات شخصية متتالية، عزتها إلى ما وصفته بـ"سحر أسود" متهمة إحدى الفنانات بأنها كانت وراء ذلك.
وأشارت
حورية
خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن هذه المعاناة انعكست على حياتها الخاصة وأسهمت في تأخر زواجها وإنجابها، لافتة إلى أن تأثير هذه الأزمات يتفاقم
مع مرور الوقت
.
وشددت حورية على أنها تحرص على أداء الصلاة وقراءة القرآن باستمرار، مشيرة إلى انها أوكلت الأمر إلى الله وتعيش حالة من الرضا رغم ما كانت تتمنى تحقيقه على المستوى الأسري.
وأضافت أنها كانت تتمنى الإنجاب، إلا أنها آمنت بأن التعويض قد يأتي في صور أخرى، وهو ما جعلها تشعر بالطمأنينة.
