جورج كلوني يودّع الأفلام الرومانسية نهائياً.. بسبب زوجته اللبنانية الأصل!

أعلن النجم الأميركي ابتعاده التام عن الأدوار الرومانسية التي تتطلب مشاركته مع ممثلات أصغر منه عمراً بفارق كبير.



وجاء هذا القرار المحوري في حياة نجم هوليوود الشهير، بعد نقاش مع زوجته المحامية الأصل أمل كلوني التي أيدته الرأي فيه.



وأوضح كلوني في حديث مع " ميل" أنه يسعى إلى السير على خطى بول نيومان، قائلاً إنه اختار الانسحاب من أدوار الحب السينمائية لإفساح المجال للجيل الجديد من نجوم هوليوود.



وأشار كلوني إلى أنه رغم قدرته على ممارسة الرياضة والتفاعل مع شباب أصغر سناً، إلا أن الزمن لا يرحم، وأنه مع تقدم العمر يصبح استمراره في تقمص أدوار رومانسية مع ممثلات أصغر سناً أمراً غير مناسب له، مؤكداً أنه لم يعد يسعى لمنافسة النجوم الشباب في هذه النوعية من الأعمال.





