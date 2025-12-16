شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)

توفيت الفنانة الشابة شفق بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

وُلدت شفق في ونشأت في ، حيث درست الهندسة في مدينة ، قبل أن تقرر ترك هذا المسار والتوجه إلى مصر لتحقيق حلمها بالعمل في مجال التمثيل.



بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في فيلم "زجزاج" عام 2014، ثم شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "مريم" مع الفنانة ، ومسلسل "الدولي" عام 2018، وأخيرًا مسلسل " في " عام 2019.



وفي عام 2023، أُصيبت شفق بسرطان الرئة لتدخل في رحلة علاج طويلة استمرت قرابة عامين انتهت بوفاتها.