Najib Mikati
فقد أعصابه.. نجم شهير يوقف حفله فجأة ويوّجه وابلا من الشتائم لأحد المعجبين (صورة)

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:15
في موقف غريب، قام النجم البريطاني الشهير رود ستيوارت بإيقاف حفله الغنائي فجأة، وانفعل على أحد المعجبين موجّهاً له وابلاً من الشتائم، بعدما اتهمه بإفساد أجواء العرض أمام الجمهور.
 
 
 
فقد وقع الموقف خلال حفل ستيوارت داخل قاعة أوكا الرياضية (OAKA) في أثينا باليونان، حيث كان النجم، البالغ من العمر 80 عاماً، يرتدي بدلة رسمية ويمسك كرة قدم، بينما كانت فرقته تعزف موسيقى إحدى أغنياته الشهيرة.

وشوهد ستيوارت وهو يلوّح بيديه بعصبية عند مقدمة المسرح، قبل أن يصرخ في الميكروفون موجهاً العديد من الشتائم لأحد المعجبين، مضيفاً "اخرج من الطريق، اللعنة عليك.. أنت تفسد العرض على الجميع.. اخرج، غادر.. لا نحتاجك هنا".

وبعد لحظات، حاول النجم البريطاني استعادة هدوءه، فالتفت إلى فرقته الموسيقية وقال: "حسناً، لنبدأ من جديد.. من حيث توقفنا"، ليستأنف الحفل وسط تفاعل الجمهور.

البريطاني

ستيوارت

اليونان

الرياض

رياضي

أثينا

يونان

العرض

