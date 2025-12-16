لم يعلم بوفاة شقيقته.. هذا وضع عادل إمام الصحي

من المعلوم ان الفنان المصري غاب أمس الإثنين عن حضور تشييع جثمان شقيقته الصغرى، إيمان إمام، بسبب حالته الصحية وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.وكشفت مصادر مقربة من العائلة لـ"إرم نيوز" أن إمام يعاني من مرض الزهايمر وأمراض تقدم العمر ما يجعله غير قادر على التواجد في مثل هذه المناسبات.وأضافت أن إمام لا يعلم حتى الآن بوفاة شقيقته، حيث شدد نجله، المخرج ، على عدم إبلاغه في تلك الفترة، فيما حرص أفراد العائلة على التواجد مع نجل عمتهم الفنان .وأقيمت صلاة الجنازة إمام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ بالجيزة، وشهد التشييع حضور عدد محدود من نجوم الفن.