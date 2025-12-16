تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
لم يعلم بوفاة شقيقته.. هذا وضع عادل إمام الصحي
Lebanon 24
16-12-2025
|
04:39
من المعلوم ان الفنان المصري
عادل إمام
غاب أمس الإثنين عن حضور تشييع جثمان شقيقته الصغرى، إيمان إمام، بسبب حالته الصحية وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.
وكشفت مصادر مقربة من العائلة لـ"إرم نيوز" أن إمام يعاني من مرض الزهايمر وأمراض تقدم العمر ما يجعله غير قادر على التواجد في مثل هذه المناسبات.
وأضافت أن إمام لا يعلم حتى الآن بوفاة شقيقته، حيث شدد نجله، المخرج
رامي إمام
، على عدم إبلاغه في تلك الفترة، فيما حرص أفراد العائلة على التواجد مع نجل عمتهم الفنان
عمر مصطفى متولي
.
وأقيمت صلاة الجنازة
على إيمان
إمام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ
زايد
بالجيزة، وشهد التشييع حضور عدد محدود من نجوم الفن.
