لماذا تمّ تأجيل مُحاكمة الفنان فضل شاكر؟

بعد إرجاء مُحاكمة الفنان ، قال المحامي إنه يرى المسار القانوني لشاكر "شبه مُعقد، في ما يتعلق بالإجراءات، التي تسهل سير المحاكمة، منها التبليغات، التي لم تُكتمل لتاريخه، في أغلب الدعاوى".

وأوضح أنّ "بطء الإجراءات التي تسهل سير محاكمة فضل شاكر تؤكد أنه لا غطاء سياسيا داخليا أو خارجيا في ملف الفنان"، وأضاف أنّ "ما يُشاع حول وجود سقوفات لبنانية وعربية لرعاية ملف فضل شاكر القضائي غير صحيح على الإطلاق".



وتعليقاً على قرار السابق بتأجيل محاكمة شاكر إلى 3 شباط المقبل، بطلب من محاميته أماتا مبارك، قال الموسوي: "لا يحق لأي طرف التعقيب على خصوصية مسار المحاكمة باعتبار هذا الأمر يعود حصرًا لمحاميته".



وختم حديثه قائلًا إنّ "التوقعات حول جلسة فضل شاكر في شباط 2026 المقبل غير واضحة حتى الآن، وإنّ الأمر برمته يتوقف على اكتمال الخصومة، والمدعين المُسقطين". (ارم نيوز)