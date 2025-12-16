تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لماذا تمّ تأجيل مُحاكمة الفنان فضل شاكر؟
Lebanon 24
16-12-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إرجاء مُحاكمة الفنان
فضل شاكر
، قال المحامي
أشرف الموسوي
إنه يرى المسار القانوني لشاكر "شبه مُعقد، في ما يتعلق بالإجراءات، التي تسهل سير المحاكمة، منها التبليغات، التي لم تُكتمل لتاريخه، في أغلب الدعاوى".
وأوضح
الموسوي
أنّ "بطء الإجراءات التي تسهل سير محاكمة فضل شاكر تؤكد أنه لا غطاء سياسيا داخليا أو خارجيا في ملف الفنان"، وأضاف أنّ "ما يُشاع حول وجود سقوفات لبنانية وعربية لرعاية ملف فضل شاكر القضائي غير صحيح على الإطلاق".
وتعليقاً على قرار
المحكمة العسكرية
السابق بتأجيل محاكمة شاكر إلى 3 شباط المقبل، بطلب من محاميته أماتا مبارك، قال الموسوي: "لا يحق لأي طرف التعقيب على خصوصية مسار المحاكمة باعتبار هذا الأمر يعود حصرًا لمحاميته".
وختم حديثه قائلًا إنّ "التوقعات حول جلسة فضل شاكر في شباط 2026 المقبل غير واضحة حتى الآن، وإنّ الأمر برمته يتوقف على اكتمال الخصومة، والمدعين المُسقطين". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا جديد مُحاكمة الفنان فضل شاكر
Lebanon 24
هذا جديد مُحاكمة الفنان فضل شاكر
16/12/2025 14:12:03
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تدابير أمنية للشرطة العسكرية في محيط المحكمة العسكرية تزامناً مع جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر عند الساعة 12 ظهرا
Lebanon 24
"لبنان 24": تدابير أمنية للشرطة العسكرية في محيط المحكمة العسكرية تزامناً مع جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر عند الساعة 12 ظهرا
16/12/2025 14:12:03
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلاثاء المقبل... موعد بدء محاكمة فضل شاكر
Lebanon 24
الثلاثاء المقبل... موعد بدء محاكمة فضل شاكر
16/12/2025 14:12:03
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب
Lebanon 24
إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب
16/12/2025 14:12:03
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العسكرية
أشرف الموسوي
فضل شاكر
ارم نيوز
الموسوي
حكمت ال
لبنان
حامية
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعلم بوفاة شقيقته.. هذا وضع عادل إمام الصحي
Lebanon 24
لم يعلم بوفاة شقيقته.. هذا وضع عادل إمام الصحي
04:39 | 2025-12-16
16/12/2025 04:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد أعصابه.. نجم شهير يوقف حفله فجأة ويوّجه وابلا من الشتائم لأحد المعجبين (صورة)
Lebanon 24
فقد أعصابه.. نجم شهير يوقف حفله فجأة ويوّجه وابلا من الشتائم لأحد المعجبين (صورة)
04:15 | 2025-12-16
16/12/2025 04:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)
03:11 | 2025-12-16
16/12/2025 03:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج كلوني يودّع الأفلام الرومانسية نهائياً.. بسبب زوجته اللبنانية الأصل!
Lebanon 24
جورج كلوني يودّع الأفلام الرومانسية نهائياً.. بسبب زوجته اللبنانية الأصل!
02:26 | 2025-12-16
16/12/2025 02:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
10:01 | 2025-12-15
15/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
10:30 | 2025-12-15
15/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
11:00 | 2025-12-15
15/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:58 | 2025-12-16
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
04:39 | 2025-12-16
لم يعلم بوفاة شقيقته.. هذا وضع عادل إمام الصحي
04:15 | 2025-12-16
فقد أعصابه.. نجم شهير يوقف حفله فجأة ويوّجه وابلا من الشتائم لأحد المعجبين (صورة)
03:11 | 2025-12-16
شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)
02:26 | 2025-12-16
جورج كلوني يودّع الأفلام الرومانسية نهائياً.. بسبب زوجته اللبنانية الأصل!
01:58 | 2025-12-16
متزوج من أوكرانية.. بطل مسلسل "سلمى" اللبناني يُرزق بطفل جديد (صورة)
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 14:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24