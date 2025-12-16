تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:58
توفي اليوم الثلاثاء الفنان السوداني الكبير، عبد القادر سالم عن عمر يناهز الـ 80 سنة. 
 
ولد سالم في عام 1946 في مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان، حيث عاش وترعرع وأصبح رمزا للإبداع الفني والتراث الثقافي في السودان وخارجه.

ونعى مجلس السيادة السوداني الفنان الراحل بعبارات كتب فيها:"ينعي مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الفنان الكبير د. عبد القادر سالم الذي وافته المنية اليوم إثر علة لم تمهله طويلا". 
 
كان عبد القادر سالم أكثر من مجرد فنان، فهو باحث في التراث السوداني عمل على توثيق الموسيقى السودانية، وعرف وأشتهر على مستوى السودان وخارجها منذ العام 1971م، وله من الإنتاج الفني ما يزيد عن أربعين أغنية مسجلة بالإذاعة السودانية كما له نحو العشر أغنيات مسجلة على طريقة الفيديو كليب، تم تصويرها بمنطقة كردفان وغيرها محفوظة بالتلفزيون القومي.

رحيل عبد القادر سالم يترك وراءه إرثا ثقافيا وموسيقيا سيظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، ليبقى اسمه مرتبطا دائما بالأصالة والتفاني في الحفاظ على التراث السوداني. (روسيا اليوم) 
 

مواضيع ذات صلة
بالصورة... فنانٌ عربيّ كبير في ذمة الله
حزن في الوسط الفني… وفاة الفنانة "بيونة" بعمر 73 عامًا
حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
