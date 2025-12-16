تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
توقّف قلبه عدّة مرّات... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات وضعه الصحيّ
بعد توقف قلبه عدّة مرّات، تحدّثت لمياء شقيقة الفنان طارق الأمير عن وضع أخيها الصحيّ الخطير، وقالت إنّه "لا يزال فاقداً للوعى بشكل تام، وإنّه يفتح عينيه أحياناً وتظهر عليه بعض الحركات اللاإرادية البسيطة مثل الرَّمش وبلع الريق، ولكنه لا يدرك مَن هم حوله ولا يتفاعل معهم حتى الآن".
وأوضحت لمياء أنّ "شقيقها لا يزال في العناية المشدّدة، وقد تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وهذا الإجراء قد يساهم في تحسّن حالته خلال الفترة المقبلة، في حين أن وظائف الكلى شهدت تحسناً ملحوظاً، بينما تدهورت حالة الكبد مرة أخرى".
وأكدت أن حالته "لم تستقر بعد، وهو لا يزال بحاجة إلى متابعة دقيقة وانتظار أن يستجيب جسمه للعلاج". (لها)
