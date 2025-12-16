تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
توقّف قلبه عدّة مرّات... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات وضعه الصحيّ

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:26
بعد توقف قلبه عدّة مرّات، تحدّثت لمياء شقيقة الفنان طارق الأمير عن وضع أخيها الصحيّ الخطير، وقالت إنّه "لا يزال فاقداً للوعى بشكل تام، وإنّه يفتح عينيه أحياناً وتظهر عليه بعض الحركات اللاإرادية البسيطة مثل الرَّمش وبلع الريق، ولكنه لا يدرك مَن هم حوله ولا يتفاعل معهم حتى الآن".

وأوضحت لمياء أنّ "شقيقها لا يزال في العناية المشدّدة، وقد تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وهذا الإجراء قد يساهم في تحسّن حالته خلال الفترة المقبلة، في حين أن وظائف الكلى شهدت تحسناً ملحوظاً، بينما تدهورت حالة الكبد مرة أخرى".

وأكدت أن حالته "لم تستقر بعد، وهو لا يزال بحاجة إلى متابعة دقيقة وانتظار أن يستجيب جسمه للعلاج". (لها)
 
 
 
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية.. فنان بحالة خطرة في العناية المركزة
قلبه توقف أكثر من مرة ويُعاني من نزيف في المخ.. تدهور الحالة الصحية للمطرب الشهير (صورة)
