"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"

تحدّث جاد بو كرم، عن سبب إنسحابه من تقديم برنامج "كتير هلقد" مع .





وقال بو كرم لبرنامج "spot on": "أوّل سبب هو انه بطل فيه البرنامج تبعي يلي كان على الـ"أم تي في"، وتاني سبب هو لأن تأجل "كتير هلقد" من تشرين الثاني لكانون الأول، وأنا بتشرين الثاني ما كنت بلبنان، فقلت انه يقلعوا وانا ارجع فوت؟ لكل هيدي الأسباب أخدت قرار الإنسحاب".





وأضاف: "ولا مرّة دقلي هشام حداد لاتراجع عن قراري، ما حكينا بالموضوع، بس جرّب من خلال المنتج يتواصل معي".





واتّصل بو كرم بهشام خلال المقابلة، لكن الأخير شتم مُقدّم البرنامج وقال "هو ما بحبني، عن جدّ انت على الهوا؟ يلي حكيتن طلعوا على الهواء هلق؟"





أما سياسيّاً، فأشار إلى أنّه كان ينتخب في ، النائب ، لكنه في الإنتخابات المُقبلة سيقترع لمرشّح "التيّار الوطنيّ الحرّ".





وأضاف أنّ والده هو "كتائبيّ، ويحمل بطاقة كتائبيّة، وينتخب للنائب "القواتيّ" ".

