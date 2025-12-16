ماغي بو غصن لزوجها جمال سنان: "تبقى حبيبي وصديقي ورفيق دربي"

نشرت الممثلة ، صورة عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، تجمعها بزوجها المنتج .

وعايدت ماغي زوجها في عيد ميلاده، وقالت له: "عقبال المية يا ... العمر كلو سوا.. وبصحتك وقوتك".

وأضافت: "تبقى حبيبي وصديقي ورفيق دربي.. والله دايماً يعطيك على قد نيتك. يخليلي اياك كل العمر".