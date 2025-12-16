هاني شاكر يسجل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية "إلا أنا وياك"

انتهى أمير الغناء العربي هانى شاكر من تسجيل أغنية جديد بعنوان إلا أنا وياك وهى باللهجة من كلمات مازن وألحان أحمد ومن توزيع زاهر ديب.



وسجل الأغنية في في استوديو حسام الصعبي خلال زيارتة الأخيرة لإحياء حفلة في لبنان.



وتألق مؤخرا النجم هانى شاكر خلال حفله، الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا ، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألى" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد"، وقدم عددا من الأغاني الوطنية تزامناً مع الأحداث التى شهدتها ولبنان، ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي". (اليوم السابع)

