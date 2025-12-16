تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هاني شاكر يسجل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية "إلا أنا وياك"

Lebanon 24
16-12-2025 | 12:32
انتهى أمير الغناء العربي هانى شاكر من تسجيل أغنية جديد بعنوان إلا أنا وياك وهى باللهجة اللبنانية من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات ومن توزيع زاهر ديب.

وسجل هاني شاكر الأغنية في لبنان في استوديو حسام الصعبي خلال زيارتة الأخيرة لإحياء حفلة في لبنان.

وتألق مؤخرا النجم هانى شاكر خلال حفله، الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألى" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد"، وقدم عددا من الأغاني الوطنية تزامناً مع الأحداث التى شهدتها فلسطين ولبنان، ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي". (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
على الرغم من استمرار توقيفه.. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ألقى كلمة باللهجة اللبنانية... السفير الأميركي الجديد شارك بقداس في بسوس (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24

