فنون ومشاهير
دار الأوبرا المصرية تُحيي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش
Lebanon 24
16-12-2025
|
16:00
photos
ضمن خطط
وزارة الثقافة
المصرية
لصون الإرث الإبداعى والاحتفاء برموزه تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء
عبد السلام
إحياء ذكرى رحيل الموسيقار فريد
الأطرش
خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى والمقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الخميس 18 كانون الأول على مسرح سيد
درويش
"أوبرا الإسكندرية".
يُعد الموسيقار فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين العرب ولقب بملك العود، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل من
سوريا
إلى
القاهرة
مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه
فؤاد
وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لنخبة من المطربين المصريين والعرب، توفي فى 26 كانون الأول عام 1974 عن عمر ناهز 64 عاما تاركاً ألحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى. (اليوم السابع)
