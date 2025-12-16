تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

دار الأوبرا المصرية تُحيي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:00
ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية لصون الإرث الإبداعى والاحتفاء برموزه تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إحياء ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى والمقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الخميس 18 كانون الأول على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
يُعد الموسيقار فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين العرب ولقب بملك العود، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل من سوريا إلى القاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لنخبة من المطربين المصريين والعرب، توفي فى 26 كانون الأول عام 1974 عن عمر ناهز 64 عاما تاركاً ألحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى. (اليوم السابع)
وزارة الثقافة

الإسكندرية ⁩

عبد السلام

القاهرة

المصرية

الأطرش

درويش

سوريا

