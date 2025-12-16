دار الأوبرا المصرية تُحيي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش

ضمن خطط لصون الإرث الإبداعى والاحتفاء برموزه تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء إحياء ذكرى رحيل الموسيقار فريد خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى والمقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الخميس 18 كانون الأول على مسرح سيد "أوبرا الإسكندرية".

يُعد الموسيقار فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين العرب ولقب بملك العود، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل من إلى مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لنخبة من المطربين المصريين والعرب، توفي فى 26 كانون الأول عام 1974 عن عمر ناهز 64 عاما تاركاً ألحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى. (اليوم السابع)

