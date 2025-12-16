تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مي عز الدين تعلن انسحابها من الموسم الرمضاني

Lebanon 24
16-12-2025 | 14:45
أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين انسحابها من سباق الدراما في شهر رمضان المقبل، رغم الإعلان سابقًا عن مشاركتها في مسلسل يحمل عنوان "قبل وبعد".

وأوضحت مي عز الدين، عبر خاصية "القصص" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أنّ قرار الخروج من الموسم الرمضاني جاء نتيجة ضيق الوقت، مؤكدة أنّ القرار اتُّخذ بالتشاور مع جهة الإنتاج والمخرج والمؤلف، مع الاتفاق على تأجيل العمل الذي كانت تتولى بطولته.
 


ولفتت إلى أنّ التأجيل يهدف إلى توفير الوقت الكافي لتنفيذ المسلسل بالشكل الذي يليق بالجمهور، وتقديم عمل متكامل من حيث المستوى الفني. ولم تحسم مي عز الدين ما إذا كان «قبل وبعد» سيُعرض في رمضان الذي يليه أو خارج الموسم الرمضاني.

ويأتي هذا القرار بعد أحدث ظهور درامي لها هذا العام، من خلال مشاركتها إلى جانب آسر ياسين في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا.

وكانت مي عز الدين قد تصدّرت الاهتمام الإعلامي قبل أسابيع، عقب إعلان زواجها بشكل مفاجئ من أحمد تيمور، حيث أُقيم عقد القران في أجواء عائلية ضيّقة، بحضور محدود اقتصر على المقربين، من بينهم الفنان أحمد صلاح السعدني.
فنون ومشاهير

متفرقات

مي عز الدين

عز الدين

المصرية

الرمضان

تيمور

مصرية

السعد

