تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بتصريحات عن الزواج والأبوة

Lebanon 24
16-12-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1456204-639015187354455381.jpg
Doc-P-1456204-639015187354455381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الممثل المصري أحمد العوضي مفاجأة لجمهوره، كاشفًا أنّه سيكون برفقة زوجته في العام المقبل، على أن ينضم إليهما ابنهما في العام الذي يليه.

وجاء ذلك خلال بث مباشر أجراه عبر حسابه على "فيسبوك" مساء الأحد، تزامنًا مع عيد ميلاده، حيث أجاب على أسئلة المتابعين وكشف عددًا من التفاصيل الشخصية والمهنية، من بينها موعد زواجه، إلى جانب حديثه عن موقعه الفني في الساحة المصرية.

وقال العوضي في مستهل البث: "إن شاء الله السنة الجاية أكون معاكم أنا والمدام، والسنة اللي بعدها أكون أنا والمدام وولي العهد"، في إشارة إلى خططه العائلية المستقبلية.

وعلى الصعيد الفني، أكد العوضي أنّه الأعلى أجرًا بين الفنانين في مصر حاليًا، معتبرًا أنّ ذلك يترافق مع كونه الأكثر مشاهدة وحضورًا جماهيريًا، وقال: "أنا النجم الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة ومبيعًا، وده بدعم إخواتي وفضل ربنا عليّ… ما ينفعش أبقى أغلى واحد ومبقاش الأعلى مشاهدة".

وأضاف أنّ النجاح الحقيقي بالنسبة له هو أن يكون في الصدارة فعليًا، مشيرًا إلى أنّ مسلسل "فهد البطل" حقق أرقامًا قياسية على صعيد المشاهدات والإعلانات، واحتل المرتبة الأولى في أكثر من مؤشر.

وتأتي تصريحات العوضي بعد أيام من ظهور طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في لقاء إعلامي، تحدثت فيه عن تجربتها السابقة وأشارت إلى أنّ فكرة الزواج مجددًا لا تزال مطروحة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت في كانون الثاني 2025 انفصالها رسميًا عن أحمد العوضي عبر حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أنّ الطلاق تمّ باحترام متبادل. وفي مطلع نيسان الماضي، ألغى الطرفان متابعتهما لبعضهما عبر "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد نحو ثلاثة أشهر على الانفصال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكون هذه الممثلة اللبنانية بطلة مسلسل أحمد العوضي في موسم رمضان؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجأت جمهورها... ممثلة شهيرة جدًا تعلن زواجها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي

عبد العزيز

المستقبل

المصرية

فيسبوك

العوضي

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2025-12-16
Lebanon24
16:00 | 2025-12-16
Lebanon24
16:00 | 2025-12-16
Lebanon24
15:57 | 2025-12-16
Lebanon24
15:36 | 2025-12-16
Lebanon24
15:31 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24