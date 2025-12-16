أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بتصريحات عن الزواج والأبوة

أعلن الممثل المصري مفاجأة لجمهوره، كاشفًا أنّه سيكون برفقة زوجته في العام المقبل، على أن ينضم إليهما ابنهما في العام الذي يليه.



وجاء ذلك خلال بث مباشر أجراه عبر حسابه على " " مساء الأحد، تزامنًا مع عيد ميلاده، حيث أجاب على أسئلة المتابعين وكشف عددًا من التفاصيل الشخصية والمهنية، من بينها موعد زواجه، إلى جانب حديثه عن موقعه الفني في الساحة .



وقال في مستهل البث: "إن شاء الله السنة الجاية أكون معاكم أنا والمدام، والسنة اللي بعدها أكون أنا والمدام وولي "، في إشارة إلى خططه العائلية المستقبلية.



وعلى الصعيد الفني، أكد العوضي أنّه الأعلى أجرًا بين الفنانين في مصر حاليًا، معتبرًا أنّ ذلك يترافق مع كونه الأكثر مشاهدة وحضورًا جماهيريًا، وقال: "أنا النجم الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة ومبيعًا، وده بدعم إخواتي وفضل ربنا عليّ… ما ينفعش أبقى أغلى واحد ومبقاش الأعلى مشاهدة".



وأضاف أنّ النجاح الحقيقي بالنسبة له هو أن يكون في الصدارة فعليًا، مشيرًا إلى أنّ مسلسل "فهد البطل" حقق أرقامًا قياسية على صعيد المشاهدات والإعلانات، واحتل المرتبة الأولى في أكثر من مؤشر.



وتأتي تصريحات العوضي بعد أيام من ظهور طليقته الفنانة في لقاء إعلامي، تحدثت فيه عن تجربتها السابقة وأشارت إلى أنّ فكرة الزواج مجددًا لا تزال مطروحة.



وكانت ياسمين قد أعلنت في كانون الثاني 2025 انفصالها رسميًا عن أحمد العوضي عبر حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أنّ الطلاق تمّ باحترام متبادل. وفي مطلع نيسان الماضي، ألغى الطرفان متابعتهما لبعضهما عبر "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد نحو ثلاثة أشهر على الانفصال.

