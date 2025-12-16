"جسدي ليس المشكلة"… نور عريضة تواجه التنمّر الإلكتروني

ردّت عارضة الأزياء نور عريضة على موجة التنمّر الإلكتروني التي تعرّضت لها عقب أحدث إطلالة لها في مهرجان السينمائي، مؤكدة رفضها التعليقات المسيئة التي طالت شكلها وجسدها.



وعمدت عريضة، عبر منشور على حسابها في "إنستغرام"، إلى عرض بعض الحسابات التي كتبت تعليقات جارحة بحقها، مرفقة ذلك بتعليق قالت فيه: "تخيّل أن يكون لديك كل هذا الإنترنت، ومع ذلك تختار التعليق على أجساد النساء". كما أرفقت إحدى الصور بعبارة: "جسدي ليس المشكلة، بل هوسكم به هو المشكلة".



ولقي موقفها تفاعلًا واسعًا ودعمًا كبيرًا من الجمهور وعدد من الفنانين، من بينهم الممثلة ، التي عبّرت عن أسفها لكون التنمّر لا يزال حاضرًا رغم الاحتفاء العالمي بالمرأة، معتبرة أنّ هذه التعليقات تعكس حقدًا دفينًا تجاه أي امرأة ناجحة. بدورها، دعمت الممثلة سينتيا كرم عريضة، وعلّقت قائلة: "واو! بعض الأشخاص لا يتغيّرون أبداً! أنتِ جميلة".



ويأتي هذا الموقف امتدادًا لنشاط عريضة في مواجهة التنمّر والتحرّش الإلكتروني، إذ كانت قد أطلقت، إلى جانب النجمة ، حملة توعوية جريئة في كانون الثاني الماضي للتصدي لظاهرة التحرش اللفظي عبر الإنترنت. وهدفت الحملة إلى تسليط الضوء على الأذى النفسي الناتج عن التعليقات المسيئة، من خلال تجربة شخصية موثّقة بعدسة المخرج فهد.



وفي هذا السياق، شددت هيفاء وهبي على أنّ التحرّش الإلكتروني "ليس مجرد كلمات، بل اعتداء صريح على الكرامة الإنسانية"، متسائلة عن الجرأة التي تسمح للبعض بكتابة ما لا يمكنهم قوله وجهًا لوجه. كما دعت إلى سنّ قوانين واضحة تجرّم هذه الممارسات وتحمي ضحاياها، معتبرة أنّ هذه التعليقات تسيء إلى أصحابها قبل أن تسيء إلى النساء.

Advertisement