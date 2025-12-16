"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026

ينضم مسلسل "السوريون الأعداء" إلى دراما 2026، من إخراج الليث حجو وبطولة بسام كوسا وسلوم حداد، مستندًا إلى رواية حداد الصادرة عام 2014.



يعالج العمل إحدى أكثر المراحل حساسية في التاريخ السوري الحديث، عائدًا إلى حقبة الثمانينيات، ومسلّطًا الضوء على العلاقة المعقّدة بين السلطة والمجتمع، من خلال مقاربة درامية لأحداث مجزرة حماة عام 1982. وتدور القصة حول عائلة تُباد بالكامل ولا ينجو منها سوى طفل رضيع، ليصبح الشاهد الوحيد على محو ثلاثة أجيال، في سردية إنسانية تعكس آثار العنف عبر الزمن.



وتتشابك الأحداث عبر ثلاث شخصيات محورية: ضابط يصعد داخل منظومة السلطة، وطبيب يُسجن في تدمر بعد نجاته من الإعدام، وقاضٍ يحاول التمسك بالقانون في ظل قبضة أمنية صارمة.



المسلسل من إنتاج شركة "ميتافورا" وكتابة نصير ورامي كوسا ورافي وهبي، ويتألف من 30 حلقة، على أن يبدأ تصويره قريبًا في عدد من المناطق . ويشارك في بطولته أيضًا يارا صبري وأندريه وروزينا لاذقاني.



ونفى المخرج الليث حجو ما تردد عن مشاركة مكسيم خليل ومازن الناطور، مؤكدًا أن اسميهما غير مطروحين. ويشكّل العمل تعاونًا جديدًا بين حجو وبسام كوسا ورامي كوسا بعد مسلسل "البطل" في رمضان 2025.



(الجزيرة + مواقع إلكترونية)

Advertisement