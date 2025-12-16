تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
انقسام حاد بعد عرض "الست"… أم كلثوم بين الأسطورة والإنسان

Lebanon 24
16-12-2025 | 15:36
بعد نحو أسبوع على طرحه في دور العرض، لا يزال فيلم "الست"، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والجماهيرية، وسط انقسام حاد بين من اعتبره صادمًا للصورة التقليدية الراسخة عنها، ومن رأى فيه محاولة جريئة لإظهار أبعادها الإنسانية.

ففي حين انتقد البعض ما وصفوه بتشويه "الهالة الأسطورية" التي أحاطت بأم كلثوم لعقود، رأى آخرون أنّ الفيلم يقدّم قراءة أكثر قربًا من الواقع، تبرز امرأة صنعت مجدها وسط صعوبات وضغوط إنسانية قاسية. هذا الانقسام دفع العمل إلى تصدّر النقاش العام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية.

ويعود جزء كبير من الجدل إلى عدد من المشاهد التي شكّلت نقاط اشتباك مباشرة مع الجمهور. أبرزها مشهد سقوط أم كلثوم على خشبة مسرح "الأولمبيا" في باريس عام 1967، أثناء إحدى حفلاتها الخارجية، في واقعة موثّقة تاريخيًا، إلا أنّ منتقدين رأوا أنّ التركيز عليها لم يخدم البناء الدرامي.

كما أثار ظهورها وهي تدخّن السجائر بكثافة دهشة شريحة واسعة من المشاهدين، نظرًا لابتعاد هذا السلوك عن الصورة الشائعة لكوكب الشرق. وزاد الجدل مع إبراز ملامح العصبية والانفعال في تعاملها مع أعضاء فرقتها الموسيقية، حيث ظهرت حادّة في بعض المواقف، ما اعتبره البعض خروجًا صارخًا عن صورتها الذهنية الهادئة والمتزنة.

كذلك، تناول الفيلم العلاقة المتوترة بينها وبين والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، في مشاهد أثارت تعاطفًا واسعًا مع الأب، خاصة حين ظهرت أم كلثوم مصمّمة على العمل القاسي "حتى لا تجوع العائلة". ولم يسلم تصوير حرصها الشديد على المال من الانتقادات، رغم أن آخرين رأوا فيه انعكاسًا طبيعيًا لتجربة إنسانة خرجت من الفقر المدقع وصنعت ثروة بجهدها.

بين من رأى في "الست" إساءة لرمز فني خالد، ومن اعتبره عملًا يحرّر أم كلثوم من القالب المثالي، يبقى الفيلم أحد أكثر الأعمال السينمائية إثارة للجدل هذا العام، ومثالًا واضحًا على حساسية الاقتراب من السيرة الذاتية لرموز بحجم كوكب الشرق.
