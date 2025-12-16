هاري وميغان في دائرة كارداشيان… تكهنات وعلاقات جديدة

أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الأمير هاري وزوجته يعملان على توسيع دائرة علاقاتهما في ، من خلال التقارب مع عائلة كارداشيان، في ظل حديث عن فتور الاهتمام بهما داخل الأوساط الفنية خلال مناسبات أخيرة.



وذكرت صحيفة "ميرور" أنّ دوق ودوقة ساسكس شاركا الشهر الماضي في احتفال فاخر بعيد ميلاد كريس جينر السبعين، أُقيم في قصر وشريكته لورين في بيفرلي هيلز. ورغم حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول، أفادت التقارير بأن الزوجين لم يحصلا على الاهتمام الذي كانا يتوقعانه، في وقت بدت فيه حريصة على استثمار المناسبة للتعارف وبناء علاقات جديدة.



ونقل موقع Radar Online عن مصدر مقرّب أنّ ميغان أبدت إعجابًا واضحًا بكريس جينر، وسعت إلى التواصل مع كيم وكلوي كارداشيان، في محاولة للاندماج ضمن شبكتهما الواسعة من العلاقات. ووفق التقارير نفسها، قد يفتح هذا التقارب الباب أمام ظهور محتمل لهاري وميغان كضيفين في برنامج The Kardashians، إلى جانب حديث عن تعاون تجاري محتمل بين ميغان وكلوي ضمن علامة As Ever.



كما جرى تداول تكهنات حول إمكانية انخراط الأمير هاري في مشاريع تابعة لعائلة كارداشيان في ، وسط مساعٍ لقضاء وقت مشترك خلال موسم الأعياد.



وتأتي هذه التحركات بعد الجدل الذي رافق مشاركة الزوجين في الحفل المذكور، خصوصًا مع غياب أي صور أو منشورات تجمعهما بنجوم آخرين على ، ما عزّز رواية "التجاهل".



في المقابل، أثار هذا الأمر انتقادات من مصادر مقرّبة من البريطانية، وصفت المشاركة بأنها "مبتذلة"، معتبرة أنها تعكس اتساع بين هاري وبقية أفراد العائلة، وتتعارض مع النهج الذي يسعى إليه الأمير داخل المؤسسة الملكية.

