تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

هاري وميغان في دائرة كارداشيان… تكهنات وعلاقات جديدة

Lebanon 24
16-12-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1456220-639015226808535960.webp
Doc-P-1456220-639015226808535960.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يعملان على توسيع دائرة علاقاتهما في هوليوود، من خلال التقارب مع عائلة كارداشيان، في ظل حديث عن فتور الاهتمام بهما داخل الأوساط الفنية خلال مناسبات أخيرة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ دوق ودوقة ساسكس شاركا الشهر الماضي في احتفال فاخر بعيد ميلاد كريس جينر السبعين، أُقيم في قصر جيف بيزوس وشريكته لورين سانشيز في بيفرلي هيلز. ورغم حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول، أفادت التقارير بأن الزوجين لم يحصلا على الاهتمام الذي كانا يتوقعانه، في وقت بدت فيه ميغان حريصة على استثمار المناسبة للتعارف وبناء علاقات جديدة.

ونقل موقع Radar Online عن مصدر مقرّب أنّ ميغان أبدت إعجابًا واضحًا بكريس جينر، وسعت إلى التواصل مع كيم وكلوي كارداشيان، في محاولة للاندماج ضمن شبكتهما الواسعة من العلاقات. ووفق التقارير نفسها، قد يفتح هذا التقارب الباب أمام ظهور محتمل لهاري وميغان كضيفين في برنامج The Kardashians، إلى جانب حديث عن تعاون تجاري محتمل بين ميغان وكلوي ضمن علامة As Ever.

كما جرى تداول تكهنات حول إمكانية انخراط الأمير هاري في مشاريع تابعة لعائلة كارداشيان في المستقبل، وسط مساعٍ لقضاء وقت مشترك خلال موسم الأعياد.

وتأتي هذه التحركات بعد الجدل الذي رافق مشاركة الزوجين في الحفل المذكور، خصوصًا مع غياب أي صور أو منشورات تجمعهما بنجوم آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عزّز رواية "التجاهل".

في المقابل، أثار هذا الأمر انتقادات من مصادر مقرّبة من العائلة المالكة البريطانية، وصفت المشاركة بأنها "مبتذلة"، معتبرة أنها تعكس اتساع الفجوة بين هاري وبقية أفراد العائلة، وتتعارض مع النهج الذي يسعى إليه الأمير ويليام داخل المؤسسة الملكية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتعال سيارة في بلدة شمسطار بالقرب من دائرة الأمن العام ولا يوجد أي حدث أمنيّ
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

العائلة المالكة

ميغان ماركل

البريطانية

جيف بيزوس

البريطاني

المستقبل

هوليوود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2025-12-16
Lebanon24
16:00 | 2025-12-16
Lebanon24
16:00 | 2025-12-16
Lebanon24
15:36 | 2025-12-16
Lebanon24
15:31 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24