حورية فرغلي تكشف سبب تأخر زواجها وغياب حلم الإنجاب

أكدت الفنانة أنها لا تزال تعيش أزمات شخصية متلاحقة، عزتها إلى ما وصفته بـ"السحر الأسود"، مشيرة إلى تورّط إحدى الفنانات في ما تعرّضت له.



وفي مداخلة تلفزيونية، أوضحت أن هذه المعاناة انعكست على حياتها الخاصة، وأسهمت في تأخر زواجها وحرمانها من تحقيق حلم الأمومة. وأكدت تمسّكها بالصلاة وقراءة القرآن، معتبرة أنها أوكلت أمرها إلى الله وتعيش حالة من الرضا، رغم الألم.



وأضافت أنها كانت تتمنى الإنجاب، لكنها آمنت بأن التعويض قد يأتي بأشكال أخرى، ما منحها شعورًا بالطمأنينة والسلام الداخلي.

Advertisement