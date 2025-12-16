تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

حورية فرغلي تكشف سبب تأخر زواجها وغياب حلم الإنجاب

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:30
أكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي أنها لا تزال تعيش أزمات شخصية متلاحقة، عزتها إلى ما وصفته بـ"السحر الأسود"، مشيرة إلى تورّط إحدى الفنانات في ما تعرّضت له.

وفي مداخلة تلفزيونية، أوضحت أن هذه المعاناة انعكست على حياتها الخاصة، وأسهمت في تأخر زواجها وحرمانها من تحقيق حلم الأمومة. وأكدت تمسّكها بالصلاة وقراءة القرآن، معتبرة أنها أوكلت أمرها إلى الله وتعيش حالة من الرضا، رغم الألم.

وأضافت أنها كانت تتمنى الإنجاب، لكنها آمنت بأن التعويض قد يأتي بأشكال أخرى، ما منحها شعورًا بالطمأنينة والسلام الداخلي.
