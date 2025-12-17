طلقها بـ "الثلاثة".. فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صورة)

من خلال منشور على خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق ، أعلن الممثل المصري إنفصاله عن زوجته وأم أولاده.



وأكد مصطفى انه لم يلمس منها الا الخير ولكن هذا من تدابير واختيار الله، كما قال.

وتزوج أبو سريع في حفل زفاف كبير أقيم في أحد بالقاهرة في عام 2017 من الإعلامية سارة ربيع.