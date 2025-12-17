تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
طلقها بـ "الثلاثة".. فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صورة)
Lebanon 24
17-12-2025
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
من خلال منشور على خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق
انستغرام
، أعلن الممثل المصري
مصطفى أبو سريع
إنفصاله عن زوجته وأم أولاده.
وأكد مصطفى انه لم يلمس منها الا الخير ولكن هذا من تدابير واختيار الله، كما قال.
وتزوج أبو سريع في حفل زفاف كبير أقيم في أحد
الفنادق الكبرى
بالقاهرة في عام 2017 من الإعلامية سارة ربيع.
