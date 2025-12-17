تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2025 | 03:08
شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم في الحلقة الأولى من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان عبر شاشة "الجديد". 

وتحدثت نادين عن مواضيع كثيرة وتجارب مرت بها في السنوات الماضية، وعن آخر قصة حب عاشتها، لفتت إلى مشاعر المرارة والخذلان التي رافقت تلك التجربة. 

وكشفت نادين أن هذه العلاقة تركت أثرًا عميقًا في داخلها، مشيرة إلى أنها لا تزال تحتفظ بذكرياتها المؤلمة، قائلة بوضوح إنها "لن تنسى" ما مرّت به، في إشارة إلى حجم الصدمة العاطفية التي اختبرتها.

وقالت نادين انها لم تُقدِم على إعادة خاتم الخطوبة بعد انتهاء العلاقة، معتبرة أن الأمر يتجاوز فكرة الخاتم بحد ذاته، ليعبّر عن تجربة إنسانية كاملة وما رافقها من مشاعر صادقة وخيبات أمل. 

وأشارت نادين إلى أن تلك المرحلة شكّلت نقطة تحوّل على الصعيدين الشخصي والنفسي، وأسهمت في إعادة تقييمها للعلاقات العاطفية ومعايير الثقة والارتباط.

كما تحدثت نادين عن مصير قرار منع ولديها من السفر، وروت تفاصيل حسّاسة تتعلّق بعلاقتها بطليقها وطريقة تعاطيهما مع شؤون أطفالهما. 

وأكدت نادين أن الخلافات الشخصية، مهما كانت حدّتها، لا يجب أن تنعكس سلبًا على مصلحة الأولاد، مؤكدة ان التواصل بين الطرفين يبقى قائمًا عند الضرورة، قائلة إنهما يتحدثان مع بعضهما "حتى لو لم يكونا على وفاق"، عندما يتعلّق الأمر بمصلحة ولديهما.

وعلّقت على الأحاديث المتداولة حول أجرها، وقالت ان ما يُوصف بـ"الأجر الخيالي" ليس مبالغة كما يعتقد البعض. 

وأشارت نادين إلى أن أجرها في بعض الأعمال وصل إلى مبالغ كبيرة تُقدّر بالملايين، لافتة إلى أن ذلك يأتي نتيجة سنوات طويلة من العمل والنجاح والاستمرارية وليس وليد الصدفة. 

كما تطرّقت نادين إلى الحديث عن الثنائيات الفنية التي شكّلت محطات بارزة في مسيرتها، لا سيما ثنائيتها الشهيرة مع النجم السوري تيم حسن، والتي حققت نجاحًا واسعًا ونالت محبة الجمهور العربي. وأكدت أن هذه الثنائية كانت مميزة وتركَت أثرًا واضحًا لدى المشاهدين، إلا أنها شدّدت في الوقت نفسه على أنها قدّمت العديد من الثنائيات الناجحة مع نجوم آخرين، قائلة إن الجمهور أحيانًا يركّز على عمل واحد وينسى بقية التجارب.

وأضافت نادين أن النجاح في الدراما مرتبط بتوقيت العمل، والنص، والشريك، وظروف السوق، معتبرة أن "الدنيا أذواق"، وأن ما ينجح مع فئة معيّنة قد لا يلقى الصدى نفسه لدى فئة أخرى، وهو أمر طبيعي في عالم الفن. 

وفي حال أرادت ان تعيد تمثيل أحد المسلسلات التركية بنسخة عربية، أشارت نادين إلى انها تتمنى ان تلعب دور السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان"، واختارت النجم تيم حسن ليلعب دور السلطان سليمان. 

